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Хачатурянц: «Безбородов справился с тяжелейшей игрой»

11 мая 2021, 13:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал работу арбитра Владислава Безбородова в матче 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» (2:1).

Лично у меня очень хорошие впечатления от работы Безбородова. Считаю, он справился с тяжелейшей игрой. А дальше — посмотрим. Если поступят жалобы, ЭСК оценит эпизоды. Но, мне кажется, Безбородов, как я вам уже сказал, контролировал матч.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
11 мая в 13:52
Хорошо отсудил!Все правильно)
Leha-ha50
Leha-ha50
11 мая в 13:39
Все очень даже неплохо получилось. Если химчане хорошо знают правила , то и не будут просить оценить эпизод с удалением, там все однозначно. Ну а в целом Безбородов справился . Претензий к нему нет. Хороший матч получился, ну а в поражении Химки должны винить только себя.
Всем здоровья.
makkie
makkie
11 мая в 13:31, ред.
Так и есть!

Конечно, Химкам обидно, что у них удалили игрока и назначили пенальти в пользу Спартака. Но если открыть правила футбола, то всё справедливо. Нечего руками в штрафной играть и брыкаться ногами. На что наиграли, то и получили!

В целом, Черевченко построил добротный коллектив, со своим почерком. Если усилят ряд позиций, будут еще сильнее. Удачи!
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