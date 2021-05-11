Хачатурянц: «Безбородов справился с тяжелейшей игрой»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал работу арбитра Владислава Безбородова в матче 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» (2:1).

Лично у меня очень хорошие впечатления от работы Безбородова. Считаю, он справился с тяжелейшей игрой. А дальше — посмотрим. Если поступят жалобы, ЭСК оценит эпизоды. Но, мне кажется, Безбородов, как я вам уже сказал, контролировал матч.