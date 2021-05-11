Широков: «Трудно сказать, заслуживал ли „Спартак“ победу над „Химками“»

Бывший российский футболист прокомментировал победу «Спартака» над «Химками» (2:1) в 29-м туре РПЛ .

Матч был равный. Во втором тайме «Спартак» играл в большинстве и владел преимуществом. Им надо было выигрывать. Они последний матч в сезоне играли дома, ситуация вынуждала их идти вперед. Мотивация у них была выше, чем у «Химок». Плюс нужно было достойно проводить тренера. Трудно сказать, заслуживал ли «Спартак» победу. По первому тайму мне так не показалось.