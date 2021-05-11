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Широков: «Трудно сказать, заслуживал ли „Спартак“ победу над „Химками“»

11 мая 2021, 11:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший российский футболист Роман Широков прокомментировал победу «Спартака» над «Химками» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

Матч был равный. Во втором тайме «Спартак» играл в большинстве и владел преимуществом. Им надо было выигрывать. Они последний матч в сезоне играли дома, ситуация вынуждала их идти вперед. Мотивация у них была выше, чем у «Химок». Плюс нужно было достойно проводить тренера. Трудно сказать, заслуживал ли «Спартак» победу. По первому тайму мне так не показалось.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Сп62 (раскрыть)
11 мая в 15:25
Сколько людей, столько и мнений.

Я не спорю, что с позиционной игрой у Спартака есть проблемы. И раньше были. Эти проблемы, к слову, есть и у цска, и у Зенита, и у других атакующих команд. Даже у МанСити, Барсы и ПСЖ, если они играют против "автобусов".
Отчасти это можно объяснить составом Спартака - он не заточен на комбинационную игру и удержание мяча. Зато прессинг и давление - это фишка, причем она отлично работает. Накрыть соперника на его половине, заставить ошибиться, перехватить мяч и ужалить. Прекрасно работало и работает при Тедеско. А со взломом эшелонированной обороны есть проблемы.

Ну и физически после дерби Спартак выглядел не очень свежо - с Тулой и Химками. Тот же мотор Зобнин сейчас менее активен.
Сп62
Сп62 ответ makkie (раскрыть)
11 мая в 14:31
Я не согласен. Физически первыми должны были сдать химчане, они были в меньшинстве. А Спартак комбинационно при Доменико никогда не играл, поэтому комбинационный игрок Бакаев потерял место в составе. Это лично моё мнение и я в нём уверен. Извини, что не так.
makkie
makkie ответ Сп62 (раскрыть)
11 мая в 13:36
Повторюсь, всё это было раньше - когда была отличная физика.
Сейчас заметно, что не у всех игроков лёгкость в ногах, из-за этого не всё получается в атаке, где нужна резкость и быстрота в принятии решений. Да и Химки грамотно в защите играют. Сейчас на одной ноге никого не обыграешь...
Sysanin101
Sysanin101
11 мая в 13:17
Безбородова судить эту игру ПРОДАВИЛИ лукойловцы, не забесплатно, разумеется.
Чиновники РФС на этом неплохо ежегодно зарабатывают.
Безбородов более заслужил пожизненного ОТСТРАНЕНИЯ чем, Вилков, но Вилкова убрали, а питерец Безбородов КРИМИНАЛИТ по сей день.
На видео матча хорошо видно, что перед тем, как Глушенков, по касательной, ногой задел спартаковца, Айртон умышленно и ГРУБО наступил шипами Глушенкову на бедро.
Как VAR и Безбородов могли этого не заметить?
Большой вопрос.
Получается, что «Спартак» не просто еле домучил соперника, а играя 12 против десятерых: «Спартак» плюс скандальный Безбородов.
По футбольным правилам Безбородов должен был удалить обоих.
Первого за то, что пытался нанести травму, а второго за то, что отмахнулся ногами.
Это было бы честно и по правилам, но Безбородов судил НЕ ПО ПРАВИЛАМ, а по понятиям, согласно цены лукойловского вопроса.
Есть очередной судейский скандал.
Как теперь пропитерские чиновники РФС будут отмазывать питерца Безбородова.
Сп62
Сп62 ответ makkie (раскрыть)
11 мая в 13:11, ред.
Спартак просто не умеет использовать численное преимущество, нет комбинационной игры. Зобнин, Айртон и Промес ничего не могли сделать на левом фланге против двоих защитников. Не было ни одного забегания, нет скрытых передач, нет других хитроумных ходов. Единственный, кто выделялся креативностью, это Мозес. Умные пасы и филигранная обводка выделяла спартаковца из всей команды. Новому тренеру непочатый край работы. Тедеско сделал, что мог. На сегодня это его потолок. Будем ждать счастливого "завтра".
Сп62
Сп62
11 мая в 12:37, ред.
Не смотря на предвзятое судейство Безбородова в пользу Химок Спартак победил на классе.
P.S. Сарказм. Прошу не обижаться.
makkie
makkie
11 мая в 12:35
Спартак играл плохо, но куда важнее победа и 3 очка.
Такое ощущение, что подсели физически. Когда были в форме, то могли перебегать Краснодар, Динамо, Ростов, цска. Сейчас наелись и уже нет лёгкости.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
11 мая в 12:27
Всей стране видно что не заслужили. Победа имени Безбородова.
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ ДАША Д (раскрыть)
11 мая в 12:08
Про Зенит что-то вы так не говорите)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 мая в 12:06
Спартак заслужил ничью!
Ironigor
Ironigor
11 мая в 11:55
Заслуженно или нет ??! Не нам решать, за нас давно всё решено !!!
за
за
11 мая в 11:55
Зато все знают, чего заслуживает Широков.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 мая в 11:45
Роме лучше посчитать сколько левых очков судьи подарили спартаку.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 мая в 11:44
Раз есть сомнения значит не заслужил.
ДАША Д
ДАША Д
11 мая в 11:43
Раз победили, значит заслужили.
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