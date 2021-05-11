Широков: «Трудно сказать, заслуживал ли „Спартак“ победу над „Химками“»

Бывший российский футболист Роман Широков прокомментировал победу «Спартака» над «Химками» (2:1) в 29-м туре РПЛ.
Матч был равный. Во втором тайме «Спартак» играл в большинстве и владел преимуществом. Им надо было выигрывать. Они последний матч в сезоне играли дома, ситуация вынуждала их идти вперед. Мотивация у них была выше, чем у «Химок». Плюс нужно было достойно проводить тренера. Трудно сказать, заслуживал ли «Спартак» победу. По первому тайму мне так не показалось.
Я не спорю, что с позиционной игрой у Спартака есть проблемы. И раньше были. Эти проблемы, к слову, есть и у цска, и у Зенита, и у других атакующих команд. Даже у МанСити, Барсы и ПСЖ, если они играют против "автобусов".
Отчасти это можно объяснить составом Спартака - он не заточен на комбинационную игру и удержание мяча. Зато прессинг и давление - это фишка, причем она отлично работает. Накрыть соперника на его половине, заставить ошибиться, перехватить мяч и ужалить. Прекрасно работало и работает при Тедеско. А со взломом эшелонированной обороны есть проблемы.
Ну и физически после дерби Спартак выглядел не очень свежо - с Тулой и Химками. Тот же мотор Зобнин сейчас менее активен.
Я не спорю, что с позиционной игрой у Спартака есть проблемы. И раньше были. Эти проблемы, к слову, есть и у цска, и у Зенита, и у других атакующих команд. Даже у МанСити, Барсы и ПСЖ, если они играют против "автобусов".
Отчасти это можно объяснить составом Спартака - он не заточен на комбинационную игру и удержание мяча. Зато прессинг и давление - это фишка, причем она отлично работает. Накрыть соперника на его половине, заставить ошибиться, перехватить мяч и ужалить. Прекрасно работало и работает при Тедеско. А со взломом эшелонированной обороны есть проблемы.
Ну и физически после дерби Спартак выглядел не очень свежо - с Тулой и Химками. Тот же мотор Зобнин сейчас менее активен.
Сейчас заметно, что не у всех игроков лёгкость в ногах, из-за этого не всё получается в атаке, где нужна резкость и быстрота в принятии решений. Да и Химки грамотно в защите играют. Сейчас на одной ноге никого не обыграешь...
Сейчас заметно, что не у всех игроков лёгкость в ногах, из-за этого не всё получается в атаке, где нужна резкость и быстрота в принятии решений. Да и Химки грамотно в защите играют. Сейчас на одной ноге никого не обыграешь...
Чиновники РФС на этом неплохо ежегодно зарабатывают.
Безбородов более заслужил пожизненного ОТСТРАНЕНИЯ чем, Вилков, но Вилкова убрали, а питерец Безбородов КРИМИНАЛИТ по сей день.
На видео матча хорошо видно, что перед тем, как Глушенков, по касательной, ногой задел спартаковца, Айртон умышленно и ГРУБО наступил шипами Глушенкову на бедро.
Как VAR и Безбородов могли этого не заметить?
Большой вопрос.
Получается, что «Спартак» не просто еле домучил соперника, а играя 12 против десятерых: «Спартак» плюс скандальный Безбородов.
По футбольным правилам Безбородов должен был удалить обоих.
Первого за то, что пытался нанести травму, а второго за то, что отмахнулся ногами.
Это было бы честно и по правилам, но Безбородов судил НЕ ПО ПРАВИЛАМ, а по понятиям, согласно цены лукойловского вопроса.
Есть очередной судейский скандал.
Как теперь пропитерские чиновники РФС будут отмазывать питерца Безбородова.
Чиновники РФС на этом неплохо ежегодно зарабатывают.
Безбородов более заслужил пожизненного ОТСТРАНЕНИЯ чем, Вилков, но Вилкова убрали, а питерец Безбородов КРИМИНАЛИТ по сей день.
На видео матча хорошо видно, что перед тем, как Глушенков, по касательной, ногой задел спартаковца, Айртон умышленно и ГРУБО наступил шипами Глушенкову на бедро.
Как VAR и Безбородов могли этого не заметить?
Большой вопрос.
Получается, что «Спартак» не просто еле домучил соперника, а играя 12 против десятерых: «Спартак» плюс скандальный Безбородов.
По футбольным правилам Безбородов должен был удалить обоих.
Первого за то, что пытался нанести травму, а второго за то, что отмахнулся ногами.
Это было бы честно и по правилам, но Безбородов судил НЕ ПО ПРАВИЛАМ, а по понятиям, согласно цены лукойловского вопроса.
Есть очередной судейский скандал.
Как теперь пропитерские чиновники РФС будут отмазывать питерца Безбородова.
P.S. Сарказм. Прошу не обижаться.
P.S. Сарказм. Прошу не обижаться.
Такое ощущение, что подсели физически. Когда были в форме, то могли перебегать Краснодар, Динамо, Ростов, цска. Сейчас наелись и уже нет лёгкости.
Такое ощущение, что подсели физически. Когда были в форме, то могли перебегать Краснодар, Динамо, Ростов, цска. Сейчас наелись и уже нет лёгкости.