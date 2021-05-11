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В «Спартаке» подтвердили, что Гулиев покинет клуб

11 мая 2021, 14:40

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб покинет полузащитник Аяз Гулиев.

Со стороны игрока все договоренности о расторжении подписаны, со стороны клуба еще нет.

Ранее ходили разговоры, что Гулиев может вернуться в «Ростов».

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ makkie (раскрыть)
11 мая в 18:34
Согласен. Эти ребята уже не для уровня и запросов Спартака.
ДСА
ДСА
11 мая в 15:02
Всё. Карьера пошла на спад.
makkie
makkie
11 мая в 14:49
Ну и отлично!

Гулиев давно потерялся в Спартаке. Просто так получал миллионы, даже не тренируясь. Смысл держать такого нахлебника в команде? Пусть лучше играет там, где ему рады, например - в Ростове.

Следующий на выход Ташаев, далее - Мелкадзе.
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