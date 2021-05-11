В «Спартаке» подтвердили, что Гулиев покинет клуб

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб покинет полузащитник Аяз Гулиев.
Со стороны игрока все договоренности о расторжении подписаны, со стороны клуба еще нет.
Ранее ходили разговоры, что Гулиев может вернуться в «Ростов».
Гулиев давно потерялся в Спартаке. Просто так получал миллионы, даже не тренируясь. Смысл держать такого нахлебника в команде? Пусть лучше играет там, где ему рады, например - в Ростове.
Следующий на выход Ташаев, далее - Мелкадзе.
Гулиев давно потерялся в Спартаке. Просто так получал миллионы, даже не тренируясь. Смысл держать такого нахлебника в команде? Пусть лучше играет там, где ему рады, например - в Ростове.
Следующий на выход Ташаев, далее - Мелкадзе.