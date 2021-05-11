В «Спартаке» рассказали о состоянии Фетисова

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11 мая 2021, 13:06

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин заявил, что состояние директора департамента по связям с общественностью московского клуба Антона Фетисова стабильное, ухудшений нет.

Вчера на Фетисова было совершено нападение неизвестными, заведено уголовное дело. У Фетисова диагностирована черепно-мозговая травма.

«Ухудшений нет, состояние стабильное», - сказал Кулемин.