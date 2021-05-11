В «Спартаке» рассказали о состоянии Фетисова

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин заявил, что состояние директора департамента по связям с общественностью московского клуба Антона Фетисова стабильное, ухудшений нет.
Вчера на Фетисова было совершено нападение неизвестными, заведено уголовное дело. У Фетисова диагностирована черепно-мозговая травма.
«Ухудшений нет, состояние стабильное», - сказал Кулемин.
Найдут обязательно и посадят. И это будет правильно.
Найдут обязательно и посадят. И это будет правильно.
Надеюсь, найдут беспредельщика. На камерах он засветился, свидетелей тоже много.
Надеюсь, найдут беспредельщика. На камерах он засветился, свидетелей тоже много.