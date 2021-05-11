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В «Спартаке» рассказали о состоянии Фетисова

11 мая 2021, 13:06

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин заявил, что состояние директора департамента по связям с общественностью московского клуба Антона Фетисова стабильное, ухудшений нет.

Вчера на Фетисова было совершено нападение неизвестными, заведено уголовное дело. У Фетисова диагностирована черепно-мозговая травма.

«Ухудшений нет, состояние стабильное», - сказал Кулемин.

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желаю чтобы вам
желаю чтобы вам ответ Leha-ha50 (раскрыть)
11 мая в 19:57
    Сп62
    Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    11 мая в 14:24
    Знать бы, где упасть...
    Djebrael
    Djebrael
    11 мая в 13:40
    Здоровья и что бы без последствий
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
    11 мая в 13:15
    Да эти вещи и не связаны. Двое дрались , он полез разнимать, а там один видно спортсмен был , ну и накатил.
    Найдут обязательно и посадят. И это будет правильно.
    makkie
    makkie
    11 мая в 13:12
    Здоровья!
    Надеюсь, найдут беспредельщика. На камерах он засветился, свидетелей тоже много.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    11 мая в 13:11
    Не даром говорят: язык мой враг мой! Но так избивать ((( Это нечто((
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    11 мая в 13:08
    Здоровья мужичку, но язычок все же надо прикусить.
    STVA 1
    STVA 1
    11 мая в 13:08
    Остается пожелать выздоровления ии чтобы эти упыри понесли наказание!
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