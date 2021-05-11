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Степашин назвал вызов Захаряна в сборную России большим авансом

11 мая 2021, 14:36

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин считает, что включение полузащитника московского клуба Арсена Захаряна в расширенный состав сборной России на Евро-2020 является большим авансом молодому игроку.

Захарян впервые получил вызов в национальную команду. Захаряну 17 лет. В текущем сезоне он провел за основную команду «Динамо» 12 матчей, забив два гола и отдав пять голевых передач.

Очень рад, что Станислав Саламович Черчесов заметил молодого и талантливого игрока. Однако Захаряну еще нужно очень много работать, и это большой аванс.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
11 мая в 16:02
Куда? Зачем? дайте ему хотя бы еще год заматереть...
stanichnik
stanichnik
11 мая в 16:01, ред.
После того, как Динамо лишилось возможности участия осенью в Еврокубках, для Захаряна выпадает хороший шанс засветится в Европе благодаря участию сборной страны на ЧЕ-2020. Но для этого ещё надо пахать и пахать, чтобы выиграть конкуренцию у Кузяева, Оздоева и Миранчука. С Головиным ему тягаться ещё рановато Саша безоговорочный лидер нашей полузащиты, если только не дай Бог, травмы, которым часто подвержен Головин. В любом случае Сергей Вадимович прав, это аванс молодому, но можно только порадоваться такому началу карьеры Арсена. Пусть всё у него получится!
LAISMEN
LAISMEN
11 мая в 14:41
"Однако Захаряну еще нужно очень много работать, и это большой аванс".
Смысл главного именно здесь...
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