Степашин назвал вызов Захаряна в сборную России большим авансом

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11 мая 2021, 14:36

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин считает, что включение полузащитника московского клуба в расширенный состав сборной России на Евро-2020 является большим авансом молодому игроку.

Захарян впервые получил вызов в национальную команду. Захаряну 17 лет. В текущем сезоне он провел за основную команду «Динамо» 12 матчей, забив два гола и отдав пять голевых передач.