Степашин назвал вызов Захаряна в сборную России большим авансом

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин считает, что включение полузащитника московского клуба Арсена Захаряна в расширенный состав сборной России на Евро-2020 является большим авансом молодому игроку.
Захарян впервые получил вызов в национальную команду. Захаряну 17 лет. В текущем сезоне он провел за основную команду «Динамо» 12 матчей, забив два гола и отдав пять голевых передач.
Очень рад, что Станислав Саламович Черчесов заметил молодого и талантливого игрока. Однако Захаряну еще нужно очень много работать, и это большой аванс.