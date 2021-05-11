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Бояринцев: «Глушенков хотел показать „Спартаку“ свою состоятельность»

11 мая 2021, 14:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал удаление нападающего «Химок» Максима Глушенкова в матче с красно-белыми в 29-м туре РПЛ.

Не думаю, что в эпизоде с удалением Глушенкова были умышленные действия с его стороны. Наоборот, это скорее эмоции от большого желания сыграть против своей команды, которые вылились в красную карточку. Была борьба, зашкаливали эмоции. Уверен, Максим сделал это не специально. Он молодой парень, были эмоции от большого желания доказать «Спартаку» свою состоятельность.

В «Спартаке» всегда была хорошая молодёжь. К сожалению, и в моё время было очень много недооценённых ребят, потому что им предпочитали иностранцев.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
11 мая в 14:23
Для спартаковца слишком мягко сыграл.
idres
idres
11 мая в 14:05
Ну показал и слава Богу....
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