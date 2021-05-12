«„Уфа“ и РПЛ закалили тебя». Игнатьев поздравил Зинченко с победой в АПЛ

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поздравил хавбека «Манчестер Сити» Александра Зинченко с победой в Английской Премьер-Лиге под постом украинца в инстаграме.
«„Уфа“ и наш чемпионат закалили тебя, сделали настоящим чемпионом», — написал Игнатьев.
Зинченко стал чемпионом АПЛ в третий раз. Ранее украинский игрок завоевывал трофей в сезоне-2017/18 и 2018/19.
До перехода в «Манчестер Сити» Зинченко с 2015 по 2016 год играл за «Уфу».
уфа и рпл могли только заставить его скорее свалить с нашего уныния.
уфа и рпл могли только заставить его скорее свалить с нашего уныния.