«„Уфа“ и РПЛ закалили тебя». Игнатьев поздравил Зинченко с победой в АПЛ

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12 мая 2021, 00:06

Полузащитник «Локомотива» поздравил хавбека «Манчестер Сити» с победой в Английской Премьер-Лиге под постом украинца в инстаграме.

«„Уфа“ и наш чемпионат закалили тебя, сделали настоящим чемпионом», — написал Игнатьев.

Зинченко стал чемпионом АПЛ в третий раз. Ранее украинский игрок завоевывал трофей в сезоне-2017/18 и 2018/19.

До перехода в «Манчестер Сити» Зинченко с 2015 по 2016 год играл за «Уфу».