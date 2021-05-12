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«„Уфа“ и РПЛ закалили тебя». Игнатьев поздравил Зинченко с победой в АПЛ

12 мая 2021, 00:06

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поздравил хавбека «Манчестер Сити» Александра Зинченко с победой в Английской Премьер-Лиге под постом украинца в инстаграме.

«„Уфа“ и наш чемпионат закалили тебя, сделали настоящим чемпионом», — написал Игнатьев.

Зинченко стал чемпионом АПЛ в третий раз. Ранее украинский игрок завоевывал трофей в сезоне-2017/18 и 2018/19.

До перехода в «Манчестер Сити» Зинченко с 2015 по 2016 год играл за «Уфу».

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Все комментарии
Евгений Сербин
Евгений Сербин
12 мая в 13:23
Зинченко красавчик.
galem72
galem72
12 мая в 10:50
Что за пэтриотичную чушь натыкал пальчиками этот ноунейм? Похоже, под завершение карьеры удумал где-то в бюджетной шаражке пристроиться, вот и облизнул знатно.
уфа и рпл могли только заставить его скорее свалить с нашего уныния.
311
311
12 мая в 01:50
Уфа это демотиватор такой для Зинченко! Типа будешь плохо играть, отправим обратно в Уфу!)
vastudio
vastudio
12 мая в 01:08
Уфаааа)))))) бл...ржунимагу!))))))
Ironigor
Ironigor
12 мая в 00:13
Владислав Удачи тебе в дальнейшей твоей судьбе !!
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