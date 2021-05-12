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Сульшер: «Если МЮ хочет бросить вызов „Сити“, нам нужно усиление состава»

12 мая 2021, 06:54

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу «Манчестер Сити» в чемпионате Англии после поражения МЮ от «Лестера» (1:2) в матче 36-го тура.

Если мы хотим бросить вызов «Манчестер Сити», нам необходимо усилить наш состав.

Поздравляю «Манчестер Сити». Они провели фантастический сезон. Я очень доволен моими парнями, которые за 10 дней до конца чемпионата ещё боролись за титул с «Ман Сити», который считается лучшей командой Европы.

Мы хотим сделать следующий шаг, и, возможно, нам понадобится ещё пара человек, чтобы усилить состав.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion ответ Klaus-S (раскрыть)
12 мая в 11:04
Да, у него же тупо топ30 всех рейтингов игроки делают всю работу. Состав круче чем у ПСЖ, прайм Барсы и Галактикоса
DXTK
DXTK
12 мая в 08:25
Сульшер - "Чтобы, МЮ конкурировал с МС нужно побольше пробивать пенальтей".
Klaus-S
Klaus-S
12 мая в 08:19
Сульшер прав. Гвардиола конечно топовый тренер, но не будь у него такой глубины состава, и возможности покупать каждый год отличных футболистов, 3 чемпионства за 4 года он не взял бы. Например, у Зинченко за позиции есть 2 равноценных конкурента. И так почти на всех позициях. Кто ещё может этим похвастаться?
beefs
beefs
12 мая в 08:17
Усиление никогда не помешает, будет ли толк,,,
КЭТиК
КЭТиК
12 мая в 08:10
Скорее нужен тренерский гений, а состав и так хороший.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
12 мая в 07:55
Надеюсь что будет хорошее усиление летом. Сити слабее не станет, Челси набрал ход, Ливерпуль сбрасывать со счетов не стоит.
swed27
swed27
12 мая в 07:52
Давно пора Холанда купить
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 мая в 07:49
В целом Сульшер молодец и по его работе видно, что при нём команда прогрессирует, руководство должны его поддержать.
STVA 1
STVA 1
12 мая в 07:33
Сити надо взять Ушастого чтоб стать лучшей в европе
Бубнин
Бубнин
12 мая в 07:24
Сульшер: «Если МЮ хочет бросить вызов „Сити“, нам нужен Гвардиола!»
SHMEL
SHMEL
12 мая в 07:07
А разве есть команды кому не нужно усиление?
Остапчук 67
Остапчук 67
12 мая в 07:03
МС не единственный конкурент
нечитайло
нечитайло
12 мая в 07:00
Финансовый вопрос
Василий 50
Василий 50
12 мая в 06:56
Сколько стоит усиление?
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