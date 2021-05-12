Сульшер: «Если МЮ хочет бросить вызов „Сити“, нам нужно усиление состава»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу «Манчестер Сити» в чемпионате Англии после поражения МЮ от «Лестера» (1:2) в матче 36-го тура.

Если мы хотим бросить вызов «Манчестер Сити», нам необходимо усилить наш состав.

Поздравляю «Манчестер Сити». Они провели фантастический сезон. Я очень доволен моими парнями, которые за 10 дней до конца чемпионата ещё боролись за титул с «Ман Сити», который считается лучшей командой Европы.

Мы хотим сделать следующий шаг, и, возможно, нам понадобится ещё пара человек, чтобы усилить состав.