«Это самый сложный титул». Гвардиола — после победы в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после досрочной победы в чемпионате Англии.
Это самый сложный титул. Мы навсегда запомним этот сезон благодаря тому, каким трудом нам досталась эта победа.
«Манчестер Юнайтед» (70 очков), проиграв сегодня «Лестеру» (1:2), потерял даже математические шансы догнать «Сити» в таблице.
А с Сити пожалуй и Я выиграл бы пару титулов!!!
А с Сити пожалуй и Я выиграл бы пару титулов!!!
Некоторые умники любят считать сколько раз Пеп вылетал с ЛЧ! Лучше считайте сколько раз с ЛЧ вылетал ваш физрук переводчик, или Алекс Фергюсон или любой другой тренер.
Некоторые умники любят считать сколько раз Пеп вылетал с ЛЧ! Лучше считайте сколько раз с ЛЧ вылетал ваш физрук переводчик, или Алекс Фергюсон или любой другой тренер.