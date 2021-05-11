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«Это самый сложный титул». Гвардиола — после победы в АПЛ

11 мая 2021, 22:19
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после досрочной победы в чемпионате Англии.

Это самый сложный титул. Мы навсегда запомним этот сезон благодаря тому, каким трудом нам досталась эта победа.

«Манчестер Юнайтед» (70 очков), проиграв сегодня «Лестеру» (1:2), потерял даже математические шансы догнать «Сити» в таблице.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
12 мая в 10:02
По пробровал бы Гвардиола выиграть титул с Тоттенхэмом или дойти до финала ЛЧ без трансферов как Почеттино. Моуриньо, который бил себя в грудь и кричал на каждом углу об своей особенности ушел из клуба впервые без трофеев.

А с Сити пожалуй и Я выиграл бы пару титулов!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Федор Паршунин (раскрыть)
11 мая в 23:58, ред.
А тогда им можно, я часто в10-х годах то Рона, то Месси в Химки отправлял на исправление, учитывая, что Анжи мог купить обоих, вижу моя тарабарщина сработала, Месси в Химках, Рон в Анжи( скорее всего)
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Ice van Reed (раскрыть)
11 мая в 23:51
Это "Химки")))))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Федор Паршунин (раскрыть)
11 мая в 23:39
А почему у Месси форма Милана или я чего-то не знаю?!
Ice van Reed
Ice van Reed
11 мая в 23:35
Будет требл?! Скорее Будет Требл!!!))
Barcelona-BЕSТ
Barcelona-BЕSТ
11 мая в 22:37
Лучший тренер за всю историю футбола!
Некоторые умники любят считать сколько раз Пеп вылетал с ЛЧ! Лучше считайте сколько раз с ЛЧ вылетал ваш физрук переводчик, или Алекс Фергюсон или любой другой тренер.
allemz
allemz ответ Elliada (раскрыть)
11 мая в 22:34
Самый сложный - позапрошлый с Ливером был, когда была борьба до последней капли крови и гол Компани в итоге зарешал
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
11 мая в 22:33, ред.
Пеп перестал переигрывать себя, а вернулся к началу, когда всё работало!!! ))
allemz
allemz
11 мая в 22:26
До зимы МС играл в своем стиле "все в атаку", однако этот стиль изжил себя) Именно поражение от Моура и спуск на 10 место сподвигнули Пепа на грандиозные перемены, что придало команде больше баланса)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 мая в 22:24
Хосепа с пополнением коллекции!
Elliada
Elliada
11 мая в 22:21
Учитывая, что осенью МС был в нижней половине таблицы, это самый сложный титул
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 мая в 22:20
На следующий год надо повторить!
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