Левандовски: «Мне жаль Щесны, но „Интер“ заслужил чемпионство»

Нападающий «Баварии» прокомментировал победу «Интера» в чемпионате Италии.

Мне жаль Щесны (Прим. — вратарь «Ювентуса» и сборной Польши), он мой партнёр по команде и друг. Но «Интер» заслужил победу [в Серии А], они доказали, что являются отличной командой.

Стать чемпионом девять раз подряд, как это делали «Ювентус» и «Бавария», это нечто экстраординарное. Этот год был очень непростым в связи с коронавирусом, но в целом с каждым годом побеждать всё труднее. Последний титул всегда даётся сложнее предыдущего.