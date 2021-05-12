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Левандовски: «Мне жаль Щесны, но „Интер“ заслужил чемпионство»

12 мая 2021, 06:26

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу «Интера» в чемпионате Италии.

Мне жаль Щесны (Прим. — вратарь «Ювентуса» и сборной Польши), он мой партнёр по команде и друг. Но «Интер» заслужил победу [в Серии А], они доказали, что являются отличной командой.

Стать чемпионом девять раз подряд, как это делали «Ювентус» и «Бавария», это нечто экстраординарное. Этот год был очень непростым в связи с коронавирусом, но в целом с каждым годом побеждать всё труднее. Последний титул всегда даётся сложнее предыдущего.

Левандовски также рассказал о том, кто был его первым кумиром.

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sir_Alex
sir_Alex
12 мая в 10:15
Хватит уже 😁
Против ЦСКА
Против ЦСКА
12 мая в 06:54
«Ювентус», благодаря Пирло, не заслуживает и топ-4.
swed27
swed27
12 мая в 06:40
Гегемон свергнут Настали новые времена
ЮЗИК
ЮЗИК
12 мая в 06:33
Кончилось время Ювентуса и Щасны
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