Бускетс: «Это практически приговор для „Барселоны“ в Ла Лиге»

Полузащитник «Барселоны» дал комментарий после ничейного матча с «Леванте» (3:3) в 36-м туре Примеры.

Ощущения плохие. Это тяжело. Мы хорошо начали матч, повели в счёте, но, как это было на протяжении значительной части сезона, из-за ошибок мы пропустили два лёгких гола. Это практически приговор для нас в Ла Лиге.

Нам не хватало точности, и мы дорого заплатили за ошибки. Второй тайм оставлял желать лучшего.

Мы сами виноваты в том, что случилось. Мы были недостаточно сконцентрированы и в последних матчах потеряли много очков, которые позволили бы нам бороться за чемпионство.