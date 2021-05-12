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Бускетс: «Это практически приговор для „Барселоны“ в Ла Лиге»

12 мая 2021, 02:09
ЛевантеЛоготип футбольный клуб Леванте (Валенсия)3 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс дал комментарий после ничейного матча с «Леванте» (3:3) в 36-м туре Примеры.

Ощущения плохие. Это тяжело. Мы хорошо начали матч, повели в счёте, но, как это было на протяжении значительной части сезона, из-за ошибок мы пропустили два лёгких гола. Это практически приговор для нас в Ла Лиге.

Нам не хватало точности, и мы дорого заплатили за ошибки. Второй тайм оставлял желать лучшего.

Мы сами виноваты в том, что случилось. Мы были недостаточно сконцентрированы и в последних матчах потеряли много очков, которые позволили бы нам бороться за чемпионство.

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Все комментарии
112910415
112910415
12 мая в 23:50
Ужас ужасный!
sir_Alex
sir_Alex
12 мая в 10:18
Давно уже пора заняться укреплением состава.
Байкал-38.
Байкал-38.
12 мая в 05:36
Такое ощущение, что в этом чемпионате никто не заслужил чемпионства, но кто то должен им стать. Пусть это будет Атлетико, так как если Реал изредка не даёт Барсе стать чемпионом, то матрасники только раз в этом тысячелетии были чемпионами.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 мая в 04:28
Барса похоже не хочет стать чемпионом!
swed27
swed27
12 мая в 03:09
Хоть кто-то сам себя винить начал
Октябрь 1917
Октябрь 1917
12 мая в 02:50
Приговор - наличие Месси в клубе
Leha-ha50
Leha-ha50
12 мая в 02:41, ред.
Как ни крути , а состав все же жидковат. Тот же Бускетс уже давно не тот. В целом же пол состава надо менять, многие явно лишние в составе. Посмотрим , как проявит себя руководство в летнее ТО. Ревизия команде просто необходима. Ну , а этот сезон только кубком и порадовал , хотя и его могло не быть.
Ждем окончания чемпионата, теперь Атлетико с Реалом - претенденты на чемпионство.
Всем здоровья.
Top_gun
Top_gun
12 мая в 02:17, ред.
Приговор был после класико,сейчас вы просто доигрываете.Барса станет чемпионом только если Реал и Атлетико проиграют все три игры,или сыграют вничью.
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