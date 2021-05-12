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Куман: «Невозможно понять, что произошло во 2-м тайме. Это не наш уровень»

12 мая 2021, 01:38
ЛевантеЛоготип футбольный клуб Леванте (Валенсия)3 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвёл итоги ничейного матча с «Леванте» (3:3) в 36-м туре чемпионата Испании.

Мы хорошо играли в первом тайме, быстро перемещали мяч и вели в счёте. Но во втором тайме мы слишком часто теряли мяч в опасных ситуациях и снизили уровень интенсивности. Мы допустили много ошибок в обороне и были невнимательны.

Мы хорошо отреагировали и забили ещё, после того как счёт стал 2:2, но им легко дались эти голы. Три пропущенных гола за 45 минут — это не уровень «Барселоны».

Матчи длятся 90 минут, и мы многое проиграли во втором тайме. «Леванте» проводил опасные атаки через центр, который мы не очень хорошо обороняли. Невозможно понять и тяжело объяснить, что произошло.

Наша цель заключалась в том, чтобы выиграть оставшиеся 3 матча и надеяться на потери очков наших соперников. Но теперь всё стало слишком сложно.

Тренер должен нести ответственность. В перерыве мы говорили о том, чтобы улучшить игру в обороне и не снижать интенсивность игры. Мы рассчитывали на успех и вели 2:0. В такой ситуации вы не ожидаете ничейного исхода.

Понимаю, что такой второй тайм порождает вопросы. Мы расстроены и хотим разобраться в том, что же случилось во второй половине встречи. Мы должны двигаться дальше. Мы должны готовиться к следующему сезону.

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Все комментарии
Blaugrana97
Blaugrana97 ответ Incredulous (раскрыть)
12 мая в 14:06
А у Леванте что молодняк был? Моралесу 33, Мирамону, который отдал пас на Мелеро, 31. Тоньо Гарсии, благодаря которому был забит второй гол, тоже 31. Проблема не в возрасте, а в подготовке игроков
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan ответ Incredulous (раскрыть)
12 мая в 08:44, ред.
Вот именно дело в тренере.
У Барсы и Реала есть молодняк, который сидит на скамейке, а не играет.
И тренер ставит и меняет игроков, в не молодняк.
Тренер ответственен за 80% игрового результата.
Никогда не считал ни Зидана , ни Кумана за тренера, а только обычные игроки среднего звена, просто упали где надо в нужное время.
Ironigor
Ironigor
12 мая в 07:38, ред.
Да уж, времена пошли нынче такие. Состав стар , не тянет. Да и с тренером промашка вышла.
Incredulous
Incredulous
12 мая в 07:26
Болельщики Барсы, вы разве не понимаете, что дело не в тренере. Вы сейчас переживаете ту же проблему, что и Реал. И у вас, и у нас пол состава пенсионеров, которые уже не вывозят ни по скорости, ни по физике. Их обыгрывает любой, хорошо организованный молодняк. И тут какого тренера не ставь, старики от этого не помолодеют.
Vladimir808
Vladimir808
12 мая в 06:41
Тренер Куман- не уровень Барселоны. Нужно срочно менять, чтобы завоёвывать титулы.
ЮЗИК
ЮЗИК
12 мая в 06:39
Рыжему надо отпустить команду и идти с миром, не его это
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 мая в 05:31
Это как раз уровень Барселоны с карликом.
ДАША Д
ДАША Д
12 мая в 04:54
О чемпионате можно забыть.
Aris
Aris
12 мая в 03:19
Все произошло еще до игры! Играть в меньшинстве - это нужно уметь! Гризманн давно не в команде. Где нужен был бы Суарес, там пустое место. И хватит ездить на одном Месси.
Остапчук 67
Остапчук 67
12 мая в 02:58
Месси нужно отстранить от руководства клубом и игрой. Пусть делает то, что у него получается лучше - забивает голы и отдаёт голевые передачи. Для организации игры нужен другой человек
Против ЦСКА
Против ЦСКА
12 мая в 02:43
Это ваш уровень
Top_gun
Top_gun
12 мая в 02:21
Насчет чемпионства даже сейчас шансы у барсы есть.Реал и Атлетико еще не сыграли свои матчи.
Top_gun
Top_gun
12 мая в 02:20, ред.
Именно ваш уровень.Погромы начались после ухода Хави и Иньесты, а ЛЧ не выигрывали уже после распада МСН. месси может сколько угодно забивать штрафные,или голы Осасуне, но во всех важных матчах он теряется и с ним барса, ведь громят ее в ЛЧ уже 6 лет подряд,даже команды уровня Ромы.А в класико уже три проигрыша подряд,а это уже серия.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 мая в 01:57, ред.
Это болезнь Барселоны . Когда уверенность перерастает в самоуверенность , жди неприятностей. Нет пока у команды прежнего стержня, когда команда такого не допускала, а дожимала окончательно. Второй тайм был просто провальным, хотя и в первом ошибок хватало. Ошибались все, даже Месси сегодня ошибался ну очень много. Вообще игра на Месси часто выходит боком. Все ищут в гуще защитников Месси , хотя слева и справа игроки абсолютно свободны. После 2:0 , команда просто поверила в легкую победу, за что и была наказана.
А ведь Леванте и выиграть могли.
Барселона выбывает из чемпионской гонки.
Всем здоровья.
311
311
12 мая в 01:54
Не ваш уровень? Вроде всё норм, удержали ничью!)
Leha-ha50
Leha-ha50
12 мая в 01:48
Это не раз бывало.
eleven LC
eleven LC
12 мая в 01:46
Если Куман уже говорит о следующем сезоне то он всё понимает-что чемпионом Барселона не станет и это замечательно!
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