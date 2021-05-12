Куман: «Невозможно понять, что произошло во 2-м тайме. Это не наш уровень»

Главный тренер «Барселоны» подвёл итоги ничейного матча с «Леванте» (3:3) в 36-м туре чемпионата Испании.

Мы хорошо играли в первом тайме, быстро перемещали мяч и вели в счёте. Но во втором тайме мы слишком часто теряли мяч в опасных ситуациях и снизили уровень интенсивности. Мы допустили много ошибок в обороне и были невнимательны.

Мы хорошо отреагировали и забили ещё, после того как счёт стал 2:2, но им легко дались эти голы. Три пропущенных гола за 45 минут — это не уровень «Барселоны».

Матчи длятся 90 минут, и мы многое проиграли во втором тайме. «Леванте» проводил опасные атаки через центр, который мы не очень хорошо обороняли. Невозможно понять и тяжело объяснить, что произошло.

Наша цель заключалась в том, чтобы выиграть оставшиеся 3 матча и надеяться на потери очков наших соперников. Но теперь всё стало слишком сложно.

Тренер должен нести ответственность. В перерыве мы говорили о том, чтобы улучшить игру в обороне и не снижать интенсивность игры. Мы рассчитывали на успех и вели 2:0. В такой ситуации вы не ожидаете ничейного исхода.

Понимаю, что такой второй тайм порождает вопросы. Мы расстроены и хотим разобраться в том, что же случилось во второй половине встречи. Мы должны двигаться дальше. Мы должны готовиться к следующему сезону.