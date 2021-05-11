«У МЮ не было времени на подготовку». Сульшер — о поражении от «Лестера»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мыслями после поражения в матче с «Лестером» (1:2) в 36-м туре АПЛ .

Мы начали медленно, как и следовало ожидать, потому что у нас не было времени подготовиться к игре, но после того, как соперник забил, нам нечего было терять. Мы сыграли очень хорошо, я доволен.

Такого графика больше никогда не должно быть. Нельзя играть в четверг, потом воскресенье, потом вторник, потом снова четверг. Это невозможно. Вот почему нам пришлось делать изменения. Это неслыханно, и футболисты не могут как следует играть на таком уровне с таким календарем.