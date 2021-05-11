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«У МЮ не было времени на подготовку». Сульшер — о поражении от «Лестера»

11 мая 2021, 22:45
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями после поражения в матче с «Лестером» (1:2) в 36-м туре АПЛ.

Мы начали медленно, как и следовало ожидать, потому что у нас не было времени подготовиться к игре, но после того, как соперник забил, нам нечего было терять. Мы сыграли очень хорошо, я доволен.

Такого графика больше никогда не должно быть. Нельзя играть в четверг, потом воскресенье, потом вторник, потом снова четверг. Это невозможно. Вот почему нам пришлось делать изменения. Это неслыханно, и футболисты не могут как следует играть на таком уровне с таким календарем.

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Все комментарии
galem72
galem72
12 мая в 10:44
А Гуннар там зачем? Работать с готовым продуктом, таким как Фернандеш, Магвай, Кавани или Погба? Какого чёрта не привлекает ни свою, ни чужую молодёжь? Скамья просто ужасная. Каждый год как минимум 3-4 турнира, а Сульшер идёт основой по всем замесам.
Elliada
Elliada
12 мая в 08:19
Не понимаю к чему эти отговорки. МЮ уже обеспечил себе место в ЛЧ на следующий сезон. Или Сульшер хотел выиграть АПЛ?

Главное для МЮ выиграть ЛЕ
Gahi
Gahi
12 мая в 00:06
Серьёзная нагрузка выпала на долю Манчестер Юнайтед играть последние время через два дня, так ещё  через два дня отложенная игра с Ливерпулем которая была по вине болельщиков перенесена на 13 мая. Вот так пришлось помаяться Манчестер Юнайтед в мае, а это только середина месяца, также их ожидает  впереди финал  Лиги Европы  26 мая, главное чтобы восстановились и были все игроки в строю. Хочется увидеть достойный финал от Вильярреала и Манчестера Юнайтед чтобы каждая команда вышла в своём боевом составе, для того чтобы создать праздник футбола. Удачи 
Leha-ha50
Leha-ha50
11 мая в 22:57
Сезон конечно выдался наитруднейший для всего спортивного мира и футбол - не исключение. Пандемия внесла очень большие коррективы в график игр, выкашивала игроков не разбирая. Кто то сильно пострадал, кто меньше , но осадок от этого сезона всегда будет с негативным оттенком, ведь многие команды не досчитались очков из-за кадровых потерь. Но что поделаешь , такой расклад уже не изменить. Хочется верить, что такое больше не повторится.
Всем здоровья.
Ice van Reed
Ice van Reed
11 мая в 22:54, ред.
Спасибо ТРУ фанам, за это скажите!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
11 мая в 22:50
Будем надеяться , что такой сезон больше не повторится.
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