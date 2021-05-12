Зидан — о своём будущем: «Это не очень умный вопрос»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о своём будущем в мадридском клубе. Слухи связывают французского специалиста с уходом из команды после окончания нынешнего сезона.
Моё будущее? Это не очень умный вопрос. У нас есть ещё три матча до конца чемпионата, я думаю только о них.
Тренер мало чему может научить игроков, это сугубо мое мнение, может даже я не прав, но он должен их вдохновить на подвиги. Заставить поверить в себя и положить свой максимум, биться за команду и честь клуба как зверь, как это делали лошади из Сити и Челси. а с такими игроками как у Парижа еще не такое возможно. Главное что бы тренер был не трус и большой мотиватор. Все это и есть Зизу.. Его бы в ПСЖ...
Тренер мало чему может научить игроков, это сугубо мое мнение, может даже я не прав, но он должен их вдохновить на подвиги. Заставить поверить в себя и положить свой максимум, биться за команду и честь клуба как зверь, как это делали лошади из Сити и Челси. а с такими игроками как у Парижа еще не такое возможно. Главное что бы тренер был не трус и большой мотиватор. Все это и есть Зизу.. Его бы в ПСЖ...