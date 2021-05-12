Зидан — о своём будущем: «Это не очень умный вопрос»

Главный тренер «Реала» ответил на вопрос о своём будущем в мадридском клубе. Слухи связывают французского специалиста с уходом из команды после окончания нынешнего сезона.

Моё будущее? Это не очень умный вопрос. У нас есть ещё три матча до конца чемпионата, я думаю только о них.