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Зидан — о своём будущем: «Это не очень умный вопрос»

12 мая 2021, 14:23

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о своём будущем в мадридском клубе. Слухи связывают французского специалиста с уходом из команды после окончания нынешнего сезона.

Моё будущее? Это не очень умный вопрос. У нас есть ещё три матча до конца чемпионата, я думаю только о них.

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Все комментарии
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Nazi (раскрыть)
12 мая в 20:27
Тренер мало чему может научить игроков?? Мощно.
Игрока - может быть, да и то уровня Роналду и Месси, да и то, когда им по 30+.

Тренер учит взаимодействовать игроков друг с другом, разбирает игру соперника, ставит игру. Игрок, в среднем, видит только свою игру, элитные игроки - не только, а тренер - игру в целом.

Конечно, круто, когда тренер хороший мотиватор. Но без тактики этого надолго не хватит. Когда случается, что тренер и тактик и мотиватор, получается гремучая смесь, типа Сафа. Потому и уникум.
ЮЗИК
ЮЗИК
12 мая в 19:10
Всё правильно сказал
УЕСКА
УЕСКА ответ Nazi (раскрыть)
12 мая в 17:03
Если Перес выгонит Зидана из Реала то надо вам его подписывать. Зидан сможет выиграть с Парижем ЛЧ. И Мбаппе легче будет уговорить продлить контракт если тренером станет Зидан. Он будет авторитетом для игроков в отличии от Почеттино, Тухеля и Эмери.
gentlewolf
gentlewolf
12 мая в 15:39
Если зацепит ЛаЛигу - оставят точно. А вот физиотерапевта надо гнать.
Nazi
Nazi
12 мая в 14:38, ред.
Зизу профи! Был профи на поле и стал профи как тренер. И такой мотиватор как раз и нужен Парижу... И как бы я не уважал Почеттино, но то как он сыграл повторные матчи с Барсой и Баварией, это унизительно. Потому и выпер его этот унылый сити со своими атлетами-бегунками..

Тренер мало чему может научить игроков, это сугубо мое мнение, может даже я не прав, но он должен их вдохновить на подвиги. Заставить поверить в себя и положить свой максимум, биться за команду и честь клуба как зверь, как это делали лошади из Сити и Челси. а с такими игроками как у Парижа еще не такое возможно. Главное что бы тренер был не трус и большой мотиватор. Все это и есть Зизу.. Его бы в ПСЖ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 мая в 14:33
Врятли его оставят!
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