Пирло окончательно потерял контроль над раздевалкой «Ювентуса»

Футболисты «Ювентуса» потеряли веру в главного тренера команды Андреа Пирло.
Как сообщается, на данный момент отношения между итальянским специалистом и игроками клуба находятся на рекордно низком уровне. Футболисты не хотят брать на себя ответственность за провальный сезон «Ювентуса». Отношения между сторонами обострились в последние несколько недель.
Кроме того, игрокам туринского клуба не понравились публичные высказывания Пирло о лишнем весе полузащитника Уэстона МакКенни. Футболисты считают, что такие вещи не нужно говорить СМИ.
Ранее вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что Пирло продолжит тренировать команду в следующем сезоне.
Дибала когда под левую всегда сам бьет, так что не надо тут воздух сотрясать.
Я смотрю Месси прям личная статистика не важна, что он перед ответкой с ПСЖ, вышел против грозной Осасуны, вместо отдыха, потому что перед этим от отбегал с Севильей 120 минут.
Так же была и когда проиграли Роме, Лионель вышел против Эйбара по моему вместо прдготовки к ответке с Ромой. Итог все знаем.
Так что кто-кто, а вечный опонент Роналду тоже всегда рвет за свою стату.
Дибала когда под левую всегда сам бьет, так что не надо тут воздух сотрясать.
Я смотрю Месси прям личная статистика не важна, что он перед ответкой с ПСЖ, вышел против грозной Осасуны, вместо отдыха, потому что перед этим от отбегал с Севильей 120 минут.
Так же была и когда проиграли Роме, Лионель вышел против Эйбара по моему вместо прдготовки к ответке с Ромой. Итог все знаем.
Так что кто-кто, а вечный опонент Роналду тоже всегда рвет за свою стату.
Да ещё в составе такой "лидер" как Роналду, который тянет одеяло на себя и которому личная статистика важнее командных действий. Берётся бить все штрафные, а в ворота попадает раз из 20 ударов, забивает вообще раз из 70 попыток. Это показатель?
А крайним в итоге окажется тренер.
Но положа руку на сердце, ему ещё рано тренировать команду такого уровня...
Да ещё в составе такой "лидер" как Роналду, который тянет одеяло на себя и которому личная статистика важнее командных действий. Берётся бить все штрафные, а в ворота попадает раз из 20 ударов, забивает вообще раз из 70 попыток. Это показатель?
А крайним в итоге окажется тренер.
Но положа руку на сердце, ему ещё рано тренировать команду такого уровня...