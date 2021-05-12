ГлавнаяНовости

Пирло окончательно потерял контроль над раздевалкой «Ювентуса»

12 мая 2021, 10:59

Футболисты «Ювентуса» потеряли веру в главного тренера команды Андреа Пирло.

Как сообщается, на данный момент отношения между итальянским специалистом и игроками клуба находятся на рекордно низком уровне. Футболисты не хотят брать на себя ответственность за провальный сезон «Ювентуса». Отношения между сторонами обострились в последние несколько недель.

Кроме того, игрокам туринского клуба не понравились публичные высказывания Пирло о лишнем весе полузащитника Уэстона МакКенни. Футболисты считают, что такие вещи не нужно говорить СМИ.

Ранее вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что Пирло продолжит тренировать команду в следующем сезоне.

Все новости
Слухи«Зенит» провёл переговоры с Паулу Фонсекой
Вчера, 20:19 Комментарии30
СлухиБывший футболист «Милана» может возглавить «Парму»
Вчера, 14:12 Комментарии2
СлухиПредставители «Реала» встретились с Аллегри
Вчера, 11:16 Комментарии6
Слухи«Барселона» решила уволить Кумана
Вчера, 09:37 Комментарии49
Зидан: «Как я мог сейчас сказать своим игрокам, что ухожу из клуба?»
Вчера, 08:56 Комментарии7
Зидан сообщил игрокам о намерении покинуть «Реал» перед матчем с «Севильей»
15 мая Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
12 мая в 19:18
По моему контроля над раздевалкой Юве у него никогда и не было...
Elliada
Elliada
12 мая в 17:55
Скорее всего Пирло уволят в конце сезона. А новому тренеру будет очень тяжело
League1
League1
12 мая в 16:11
Да всем и без микроскопа видно, что Пирла не справляется. Провалил всё начисто. Слабым тренером оказался.
d_fincher
d_fincher
12 мая в 16:05
Продолжит в след сезоне? Что-ж, если боссы Юве так заинтересованы в сливе команды, то не стоит им мешать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 мая в 16:00, ред.
Говорят в следующем сезоне у Пирло будет новый помощник...
aventure61
aventure61
12 мая в 15:55
жаль что у пирло не получилось. наверно очень интелегентный и мягкий,что обезьяны начали вес набирать.в любом случае удачи ему.
RR117
RR117 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 мая в 14:48
А сколько голов забили игроки Юве со штрафных без Ронналду? 1 или 0?

Дибала когда под левую всегда сам бьет, так что не надо тут воздух сотрясать.

Я смотрю Месси прям личная статистика не важна, что он перед ответкой с ПСЖ, вышел против грозной Осасуны, вместо отдыха, потому что перед этим от отбегал с Севильей 120 минут.

Так же была и когда проиграли Роме, Лионель вышел против Эйбара по моему вместо прдготовки к ответке с Ромой. Итог все знаем.

Так что кто-кто, а вечный опонент Роналду тоже всегда рвет за свою стату.
RR117
RR117
12 мая в 14:39
По поводу Мак Кени правильно скказал, во второй половине сеезона американец полный ноль.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
12 мая в 13:52
Гнать его нужно в три шеи( Пирло) ещё зимой нужно было и забыть о нем раз и навсегда. А ещё лучше было бы не назначать , зная что он все завалит! Бездарь
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
12 мая в 13:40
Катёнок шовинизм это трагедия. Как Отелло☻ душил Дездемон.🥺.)))
димон 37
димон 37 ответ Баобаб (раскрыть)
12 мая в 13:36
Симак такой-же, правда и футболе ром средненьким был
ФАНАТ_number one
ФАНАТ_number one
12 мая в 13:32
Верим в Пирло, надеюсь останется в Юве до конца 2024 года.
Zenit_84
Zenit_84
12 мая в 13:25
Похоже, вылетит из Юве
rubinovyi2
rubinovyi2
12 мая в 13:17
То им тренер не тот,то Рон не к месту,руководство не туда рулит,ну валяйте,отправьте "сеньору",окончательно на пенсию..((
Шуnя771
Шуnя771
12 мая в 13:06
Пошла мутная вода и каждый будет стараться выловить рыбку пожирнее и желательно соседа...
Баобаб
Баобаб
12 мая в 12:58
Пирло, не смотря на то, каким он был футболистом, тренер никакой. Тормоз. Стоит, как дурачок у бровки и ни слова.
Bom Bom
Bom Bom
12 мая в 12:42
Длительная кропотливая работа с 2012 по 2019 окончательно пошла крахом. Макс, приди, порядок наведи.
ballak144
ballak144
12 мая в 12:28
Полная перестройка нужна, плюс дорогу молодым
Djebrael
Djebrael
12 мая в 11:34
Наверное пока нужно начинать не с таких клубов
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 мая в 11:27
Пирло остаётся,значит нечего не изменится!
КЭТиК
КЭТиК
12 мая в 11:26
Крайний найден, и он должен уйти.
Ironigor
Ironigor
12 мая в 11:19, ред.
А кто это вообще придумал, кто автор статьи, откуда информация ??? Брат сестры той женщины которая торгует цветами ,рядом с домом где живёт бабушка которая убирается возле стадиона 🏟???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 мая в 11:16
Никому не хочется брать на себя ответственность за неудачи. Тренер ссылается на игроков-толстяков, игрокам не нравится тренер. Всё вместе не добавляет душевности в отношение.
Да ещё в составе такой "лидер" как Роналду, который тянет одеяло на себя и которому личная статистика важнее командных действий. Берётся бить все штрафные, а в ворота попадает раз из 20 ударов, забивает вообще раз из 70 попыток. Это показатель?
А крайним в итоге окажется тренер.
Но положа руку на сердце, ему ещё рано тренировать команду такого уровня...
An Jo
An Jo
12 мая в 11:15
Можно просто сказать, что в этом сезоне Ювентус играл без тренера. Одним своим шагом, назначением сырого и бестолкового Пирло, руководство разрушило структуру Ювентуса.
STVA 1
STVA 1
12 мая в 11:05
Вот так бывает
shlomo
shlomo
12 мая в 11:05
Печальный случай..... этого в принципе следовало было бы предвидеть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100