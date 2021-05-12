Пирло окончательно потерял контроль над раздевалкой «Ювентуса»

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12 мая 2021, 10:59

Футболисты «Ювентуса» потеряли веру в главного тренера команды .

Как сообщается, на данный момент отношения между итальянским специалистом и игроками клуба находятся на рекордно низком уровне. Футболисты не хотят брать на себя ответственность за провальный сезон «Ювентуса». Отношения между сторонами обострились в последние несколько недель.

Кроме того, игрокам туринского клуба не понравились публичные высказывания Пирло о лишнем весе полузащитника . Футболисты считают, что такие вещи не нужно говорить СМИ .

Ранее вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что Пирло продолжит тренировать команду в следующем сезоне.