На грани отставки. Пирло превзошёл все ожидания болельщиков «Милана» и «Интера»

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вчера, 14:18

Вверг «Ювентус» в руины.

«Милан» не выигрывал в Турине 10 лет

Воскресным вечером в прямом эфире «Милан» разгромил «Ювентус» в Турине со счетом 3:0. После этого неожиданного и болезненного домашнего поражения победитель девяти предыдущих сезонов в Серии A занимает пятое место в турнирной таблице за три тура до финиша чемпионата и рискует остаться без путевки в Лигу чемпионов. Андреа Пирло превосходит все ожидания фанатов «Интера» и «Милана» (а заодно «Аталанты», «Наполи», «Лацио» и других клубов, которые устали от доминирования «Старой Синьоры»). Таким слабым «Ювентус» не был 10 лет.

Символично, что предыдущее домашнее поражение от «Милана» «бьянконери» потерпели 10 лет назад, в марте 2011-го, когда Андреа Пирло был еще футболистом миланского клуба и двигался ко второму в карьере Скудетто вместе с «россонери». В той игре единственный гол в середине второго тайма забил Дженнаро Гаттузо, который сейчас тренирует «Наполи» и опережает в турнирной таблице своего партнера по средней линии «россонери» Андреа Пирло, который через несколько месяцев после той знаковой победы над «Ювентусом» сам станет игроком «Ювентуса» и сыграет важную роль в завоевании первых четырех Скудетто в серии из девяти побед.

Долгожданная победа «Милана» в Турине случилась, когда «Старую Синьору» возглавил Пирло, под чьим началом «бьянконери» выдали худший сезон за 10 лет. Домашнее поражение со счетом 0:3 от прямого конкурента в борьбе за путевку в Лигу чемпионов не оставляет Андреа шансов на продолжение работы с «Юве»: Пирло точно будет уволен, в руководстве «Старой Синьоры» обдумывают, когда лучше свергнуть молодого тренера — немедленно или по окончании сезона.

Пирло не собирается в отставку. Тем хуже для него

Я не собираюсь уходить в отставку. Я взялся за эту работу с большим энтузиазмом, несмотря на определенные трудности, и не собираюсь бросать начатое на полпути. Продолжу делать свою работу до тех пор, пока мне будет позволено, впереди еще три игры, в которых нам нужны хорошие результаты. Изначально в моей голове был другой проект, и я думал, что в моем распоряжении будет другая команда. Я разрабатывал концепции под другой набор футболистов, а потом мне пришлось вносить изменения, чтобы соответствовать характеристикам этой команды. Пришлось адаптироваться. Дело не в том, что эта команда сопротивляется переменам, но с определенными игроками становится сложнее работать, когда у вас есть какие-то мысли насчет их игры. Если я не могу добиться от них максимума, это моя вина. Безусловно, мне нужно лучше работать. Не отказываюсь от ответственности, ведь этот состав состоит из отличных игроков, но у нас что-то не работает.

Слова Пирло после поражения от «Милана» не сулят ничего хорошего. Андреа начал валить вину на игроков, потом спохватился и вспомнил о своей ответственности, но политически некорректные фразы уже вылетели в эфир. «Ювентус» в тяжелом положении, но если говорить сугубо о результатах, то тренеры возвращались и после более тяжелых нокаутов, когда умудрялись в непростых обстоятельствах сохранять поддержку руководства и команды.

Отличный пример — Зидан, которого уже сватают в «Ювентус». Зизу не раз был на грани отставки из «Реала», но в решающих матчах футболисты умирали за него на поле, а Флорентино Перес признал свою ошибку и уговорил француза вернуться. Пирло в одном интервью дал пинка боссам «Ювентуса» и пренебрежительно высказался о футболистах, которые такого не прощают.

Пирло не смог «убить» в себе великого футболиста и переродиться в начинающего тренера

Важен контекст. Если бы такие слова сказал сэр Алекс Фергюсон на двадцатом году своей работы, тренеры в статусе Гвардиолы и Клоппа после ряда побед в своих нынешних клубах, к ним бы прислушались, но Пирло, каким бы великим футболистом ни был в прошлом, остается начинающим тренером, который еще ничего не добился и не заработал авторитета на новой стезе. В его устах такие слова — верх невежества, выдающие с головой тот факт, что Андреа не оценивает здраво и критично себя и свою работу.

Пирло не хватает смирения и самокритики, да и вообще он доработался до момента, когда уже нужно заботиться о сохранении своего лица, если, конечно, нет планов после тренерского пшика вернуться в уют виноградников. Конкуренция в тренерском цехе высочайшая, работодатели оценивают и человеческие качества соискателей. После провала в «Ювентусе» Пирло и так будет сложно найти работу, а если он еще создаст клубу трудности при расставании и будет цепляться за контракт, который действует до следующего лета, то совершит «политическое самоубийство».

Прямо сейчас или по окончании сезона

Судьба Андреа Пирло уже решена: итальянец будет уволен из «Ювентуса», но остается открытым вопрос, когда это произойдет. Есть два сценария. В первом из них Пирло руководит командой в трех оставшихся турах Серии A и финале Кубка Италии против «Аталанты». Согласно второму, Андреа лишится работы еще до намеченного на среду матча против «Сассуоло». Тогда команда проведет оставшиеся матчи сезона под руководством Игора Тудора. Хорват входит в штаб Андреа Пирло.

Непопадание в Лигу чемпионов станет для «Ювентуса» большой проблемой, ведь туринский клуб и без того испытывает финансовые трудности. Пропуск розыгрыша главного еврокубка может ввергнуть «Старую Синьору» в безрадостный цикл. Ближайшее будущее клуба серьезно зависит от матчей с «Сассуоло», «Интером» и «Болоньей», в которых командой будет руководить самый слабый тренер «Юве» за последние 10 лет или его ассистент. С другой стороны, из Пирло сейчас легко сделать козла отпущения, но кто доверил такую работу тренеру без малейшего опыта?