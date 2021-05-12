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Новым тренером «Шахтёра» станет Роберто Де Зерби

12 мая 2021, 05:49

Новым тренером «Шахтёра» после ухода Луиша Каштру станет Роберто Де Зерби, ныне возглавляющий «Сассуоло».

По данным источника, донецкий клуб уже подписал контракт с итальянским специалистом. Сообщается, что соглашение «горняков» с 41-летним Де Зерби рассчитано на 2 года с опцией продления на один сезон, а его зарплата составит 2 млн евро в год без учёта бонусов. Де Зерби начнёт работу с «Шахтёром» по окончании сезона в чемпионате Италии.

На данный момент «Сассуоло» занимает 8-ю строчку в Серии А. Ранее Де Зерби возглавлял «Фоджу», «Палермо» и «Беневенто».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shlifen (раскрыть)
12 мая в 14:57, ред.
А Луческу гениальным тренером и не был никогда. И сейчас, его "чемпионство", добыто было исключительно БЕЗДАРНОСТЬЮ и НИЧТОЖНОСТЬЮ Каштру. Дай Бог, чтобы новый тренер Шахты был достойным человеком!!! А киевские болелы, рано радуются. Погодите, Шахтер- поставит вас на колени!!!!!!!
shlifen
shlifen
12 мая в 14:45
Не знаю чем кому-то не нравится Де Зерби - хороший тренер, который с весьма скромными ресурсами Сассуоло ставит симпатичный футбол. Может не сильно распиаренный, но должен быть не хуже чем Каштру. Тем более что талантливых футболистов скауты Шахтёра искать не разучились (взять того же Манора Соломона за 5 млн. из чемпионата Израиля - его УЖЕ можно было за 20 продавать) - так что главное, чтобы тренер мог поставить игру, а судя по всему, Роберто на это способен... Ну не верю я что текущий Луческу в Динамо Киев, будет сильнее чем Де Зерби в Шахтёре... =))
Capral
Capral
12 мая в 12:32
Мда, ИДИОТИЗМ продолжается.... Пока Палкин в клубе- Шахтёр опустится на самое дно шахты, а может и глубже. Однако, тем, кто зубоскалит и ждет конца Славного донецкого Шахтера, скажу одно- НЕДОЖДЁТЕСЬ!!!!!!!
beefs
beefs
12 мая в 09:18
да, мельчает Шахтер...
Klaus-S
Klaus-S
12 мая в 08:10
Думаю, скоро Ахметову будет не до футбола.
ДСА
ДСА
12 мая в 06:02
Тренер Сассуоло - сейчас это как похвала.
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