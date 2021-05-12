Новым тренером «Шахтёра» станет Роберто Де Зерби

1620787764

12 мая 2021, 05:49

Новым тренером «Шахтёра» после ухода Луиша Каштру станет , ныне возглавляющий «Сассуоло».

По данным источника, донецкий клуб уже подписал контракт с итальянским специалистом. Сообщается, что соглашение «горняков» с 41-летним Де Зерби рассчитано на 2 года с опцией продления на один сезон, а его зарплата составит 2 млн евро в год без учёта бонусов. Де Зерби начнёт работу с «Шахтёром» по окончании сезона в чемпионате Италии.

На данный момент «Сассуоло» занимает 8-ю строчку в Серии А. Ранее Де Зерби возглавлял «Фоджу», «Палермо» и «Беневенто».