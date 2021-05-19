ГлавнаяНовостиНаши за рубежомИталия. Серия А 2020/2021

Миранчук: «„Зенит“? Остаюсь в Бергамо, 100 процентов»

19 мая 2021, 11:15

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал слухи о возможном переходе в «Зенит».

Я на самом деле это тоже слышал. Удивился. Мне здесь все нравится, я начинаю получать удовольствие от футбола, от усталости после тренировки, от работы. Конечно, у меня есть амбиции, я хочу больше играть, помогать ребятам и давать результат. Потому что я спортсмен, футболист, у каждого это внутри. Я понял, что здесь надо работать, терпеть и дальше все придет. Я в это верю и смотрю в будущее с позитивом. Остаюсь в Бергамо, 100 процентов.

Все новости
Миранчук — о первом сезоне в «Аталанте»: «Всё отлично, всё нравится»
26 мая Комментарии13
Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша»
23 мая ФотоКомментарии4
Кокорин вернулся на поле спустя два с половиной месяца
22 мая Комментарии10
СлухиКокорин выйдет на поле в последнем матче сезона «Фиорентины»
21 мая Комментарии35
Миранчук вкусил 10 минут финала Кубка Италии. «Ювентус» обставил «Аталанту» в решающем матче
20 маяАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии5
СлухиКокорин может сменить «Фиорентину» на «Кальяри»
19 мая Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 11:38
и это - правильный ответ
Санчо Панса
Санчо Панса
19 мая в 17:14
Вот и отлично! Поиграешь еще раз в ЛЧ, в таком случае) Удачи тебе и карьерного роста, Леха!
d534zum43rae
d534zum43rae ответ Oplot (раскрыть)
19 мая в 15:17
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Oplot (раскрыть)
    19 мая в 15:07
    Подскажите пожалуйста, а что ваш топ-клуб показыаает в Европе? Или приставка "топ" к футбольным моментам не относится?
    mor57
    mor57
    19 мая в 15:06
    когда же будут реально наказывать за всякую чушь , ложь и провакации ?!?
    Vave666
    Vave666 ответ sv_1969 (раскрыть)
    19 мая в 14:48
    Но также Соловьёв, Юсупов, Полоз, Заболотный и иже с ними не росли профессионально и не смогли конкурировать с Кузяевым, Оздоевым и другими даже российскими игроками.
    Другой вопрос трансферная политика, это провал в половине случаев
    За адекватность
    За адекватность
    19 мая в 14:08
    Ну и ладушки. В РПЛ всегда успеется. Как говорится в пословице "терпение и труд все перетрут."
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Oplot (раскрыть)
    19 мая в 14:05
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      19 мая в 12:48
      Да ужжж!!! Не хочет Алексей в Сочах заканчивать карьеру.
      kirjuhaaa
      kirjuhaaa ответ Hryak Shashlyk (раскрыть)
      19 мая в 12:38
      игроков РПЛ! Миранчуку повезло вылезти из этой клоаки, что бы мечтать туда вернуться
      kirjuhaaa
      kirjuhaaa ответ Oplot (раскрыть)
      19 мая в 12:37
      хахаха что?? Тогда уж лучше идти в БАТЭ, у них титулов местных побольше будет, чем у Зенита xDD Амбициозный? Амбиции - вновь выиграть чемпионат водокачки? Доминирование прослеживается в ЛЧ в последние несколько лет.. то 1 очко, то 3..
      viv
      viv ответ Oplot (раскрыть)
      19 мая в 12:25
      топ клуб Европы с 1 очком и 4-ым местом
      yrasikos22
      yrasikos22
      19 мая в 12:10, ред.
      Каждый год одно и тоже,каждый год кидают этих Миранчуков только именно в Зенит,да не нужны они клубу, а их все кидают...
      ЛОСЬ РОГАТЫЙ
      ЛОСЬ РОГАТЫЙ ответ Hryak Shashlyk (раскрыть)
      19 мая в 12:06
      Ну да тока лет в 35,ну что бы посмеяться и деньжат заработать на пике карьеры)))
      ЛОСЬ РОГАТЫЙ
      ЛОСЬ РОГАТЫЙ
      19 мая в 12:05
      Даже 10 млн контракт до лампочки Лехи,молодец правильно все сказал!!!
      Oplot
      Oplot
      19 мая в 11:58
      Зенит в отличии от Аталанты намного более популярный,титулованный и амбициозный клуб.Плюс к тому у них выражена способность постоянно доминировать,играть анрессивно.Абсолютный топ клуб европы.
      Hryak Shashlyk
      Hryak Shashlyk ответ sv_1969 (раскрыть)
      19 мая в 11:58
      Процентов 90 игроков РПЛ просто мечтают в Зенит попасть, не нужно лукавить.
      oFANATo
      oFANATo
      19 мая в 11:57
      Правильное решение.....лучше в Аталанте.
      LOpp
      LOpp
      19 мая в 11:48
      все правильно, зачем переходить в клуб, который не ставит перед собой задачу выйти из группы в ЛЧ
      sv_1969
      sv_1969 ответ Cremen (раскрыть)
      19 мая в 11:39
      В Россию он всегда успеет вернуться!В тот "флагман"!И будет лучшим!
      Cremen
      Cremen ответ sv_1969 (раскрыть)
      19 мая в 11:34
      В Бергамо он ее уже погубилл, обычный лавочник.
      Риелтор с берегов Невы
      Риелтор с берегов Невы
      19 мая в 11:30
      Футбольных новостей в России нет, около футбольных тоже. Все отдыхают, одни журналисты работают. Запускают уток. Скоро косяками будут летать в медиа пространстве.
      sv_1969
      sv_1969
      19 мая в 11:28
      Хочешь погубить карьеру иди в Зенит. Соловьёв и другие не дадут соврать.
      Vladimir808
      Vladimir808
      19 мая в 11:26
      100% молодец, Лёха!!!
      Удачи в сериАле!!!
      Hypnoz
      Hypnoz
      19 мая в 11:22
      Лёша- призрак в Бергамо не нужен, собирайся к бомжам !
      Ironigor
      Ironigor
      19 мая в 11:19
      Алёшка умный паренёк !!!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100