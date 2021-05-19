Миранчук: «„Зенит“? Остаюсь в Бергамо, 100 процентов»

Полузащитник «Аталанты» прокомментировал слухи о возможном переходе в «Зенит».

Я на самом деле это тоже слышал. Удивился. Мне здесь все нравится, я начинаю получать удовольствие от футбола, от усталости после тренировки, от работы. Конечно, у меня есть амбиции, я хочу больше играть, помогать ребятам и давать результат. Потому что я спортсмен, футболист, у каждого это внутри. Я понял, что здесь надо работать, терпеть и дальше все придет. Я в это верю и смотрю в будущее с позитивом. Остаюсь в Бергамо, 100 процентов.