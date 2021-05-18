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Чинквини: «Конечно, Кокорин соответствует уровню „Фиорентины“!»

18 мая 2021, 07:50

Бывший спортивный директор «Фиорентины» Оресте Чинквини оценил перспективы российского форварда «фиалок» Александра Кокорина.

Мне сложно говорить про Сашу. Он в «Фиорентине», а у меня нет никаких отношений с тренером клуба [Джузеппе Якини], я не знаю всех деталей его ситуации. Мне кажется, что у Кокорина нет проблем в «Фиорентине», и в следующем сезоне он будет играть. Считаю его хорошим футболистом, но это моё личное мнение.

Попытается ли «Фиорентина» отдать его в аренду? Сперва нужно узнать, кто будет новым главным тренером. Возможно, это будет Гаттузо, возможно, какой-то другой тренер. Мы все можем говорить, но пока никто не знает, что произойдёт с «Фиорентиной» в будущем. Я бы не хотел говорить о клубе, это не моя проблема.

Конечно, я уверен, что Кокорин соответствует уровню «Фиорентины»! Отличный футболист, я считаю, что он вполне может играть в итальянском чемпионате.

Перед игрой с «Наполи» (0:2) в 37-м туре Серии А наставник «Фиорентины» Джузеппе Якини отметил, что Кокорину нужно время на восстановление после двух травм подряд. Российский форвард попал в заявку на игру, но остался в запасе.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 08:41
это сильный аванс,
слишком сильный !
Ислам0926
Ислам0926
19 мая в 11:26
Кидал и буду кидать девиз Кокорина
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 мая в 11:38
Неловко, пытался поддержать Санька, а по факту опустил "Фиорентину".
berda2003
berda2003
18 мая в 09:59
Оресте Чинквини: "... я ничего не знаю, но т.к. я получил откат, то могу сказать,.. уверен, что Кокорин соответствует уровню «Фиорентины»!"
Kaguzuti
Kaguzuti
18 мая в 09:40
Бывший игрок свиней не может соответствовать европейскому уровню.
sv_1969
sv_1969
18 мая в 08:32
Тогда Фиалки дно днищенское
mensk
mensk
18 мая в 08:25
Наконец - то стал соответствовать.
beefs
beefs
18 мая в 08:13
ну и насмешил, особенно про будущий чемпионат...
ОПС
ОПС
18 мая в 07:59
Всем ПРИВЕТ! Вернулся через полмесяца из кардиологии. Будем по новой сражаться.Смотрю, ничего нового. Всем УДАЧИ!!!
ДСА
ДСА
18 мая в 07:57
А этом сезоне он себя уже не покажет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 мая в 07:55
Кокоша заставляет макаронников нервничать, ах красава.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 мая в 07:51
Если бы соответствовал то играл
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