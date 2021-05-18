Чинквини: «Конечно, Кокорин соответствует уровню „Фиорентины“!»

Бывший спортивный директор «Фиорентины» Оресте Чинквини оценил перспективы российского форварда «фиалок» Александра Кокорина.
Мне сложно говорить про Сашу. Он в «Фиорентине», а у меня нет никаких отношений с тренером клуба [Джузеппе Якини], я не знаю всех деталей его ситуации. Мне кажется, что у Кокорина нет проблем в «Фиорентине», и в следующем сезоне он будет играть. Считаю его хорошим футболистом, но это моё личное мнение.
Попытается ли «Фиорентина» отдать его в аренду? Сперва нужно узнать, кто будет новым главным тренером. Возможно, это будет Гаттузо, возможно, какой-то другой тренер. Мы все можем говорить, но пока никто не знает, что произойдёт с «Фиорентиной» в будущем. Я бы не хотел говорить о клубе, это не моя проблема.
Конечно, я уверен, что Кокорин соответствует уровню «Фиорентины»! Отличный футболист, я считаю, что он вполне может играть в итальянском чемпионате.
Перед игрой с «Наполи» (0:2) в 37-м туре Серии А наставник «Фиорентины» Джузеппе Якини отметил, что Кокорину нужно время на восстановление после двух травм подряд. Российский форвард попал в заявку на игру, но остался в запасе.
слишком сильный !
слишком сильный !