Чинквини: «Конечно, Кокорин соответствует уровню „Фиорентины“!»

Бывший спортивный директор «Фиорентины» Оресте Чинквини оценил перспективы российского форварда «фиалок» .

Мне сложно говорить про Сашу. Он в «Фиорентине», а у меня нет никаких отношений с тренером клуба [Джузеппе Якини], я не знаю всех деталей его ситуации. Мне кажется, что у Кокорина нет проблем в «Фиорентине», и в следующем сезоне он будет играть. Считаю его хорошим футболистом, но это моё личное мнение.

Попытается ли «Фиорентина» отдать его в аренду? Сперва нужно узнать, кто будет новым главным тренером. Возможно, это будет Гаттузо, возможно, какой-то другой тренер. Мы все можем говорить, но пока никто не знает, что произойдёт с «Фиорентиной» в будущем. Я бы не хотел говорить о клубе, это не моя проблема.

Конечно, я уверен, что Кокорин соответствует уровню «Фиорентины»! Отличный футболист, я считаю, что он вполне может играть в итальянском чемпионате.