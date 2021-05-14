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Онугха: «В Дании, чтобы тебе дали жёлтую карточку, человека надо убить»

14 мая 2021, 14:07

Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», рассказал, чем чемпионат Дании отличается от РПЛ.

Очень удивил темп игры. Нет такого отрезка, когда можно подержать мяч, чуть-чуть отдохнуть. Вратарь ввёл мяч, после этого все бегут в прессинг. Например, в «Тамбове» мне говорили: ты стоишь в центре круга и обороняешься — здесь такого нет. Ты словно собака: должен с цепи сорваться и бежать в прессинг. Так уж принято — датское правило (смеётся). Ещё интересно, что судья почти не свистит. В России корпус поставил, упал — свисток. Здесь такого никогда не будет! Наверное, надо ногу оторвать, чтобы арбитр свистнул. А для жёлтой или красной — вообще убить (смеётся).

Также недавно Онугха поделился впечатлениями от хет-трика в чемпионате Дании.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
14 мая в 22:09
Зато красную карточку можно получить даже не напрягаясь - не преклонить колено перед БЛМ ! ))))
Сп62
Сп62
14 мая в 20:41
Судя по слогу Герман простой и весёлый парень. Ждём в РПЛ.
За адекватность
За адекватность
14 мая в 15:30
"Нет такого отрезка, когда можно подержать мяч, чуть-чуть отдохнуть. Вратарь ввёл мяч, после этого все бегут в прессинг." Крепись, в конце июня аренда закончится, а в родном РПЛ "отрезков отдохнуть" во время матча будет предостаточно. Все как в анекдоте: " Футбол на Руси изобрели в 13 веке. Тренировали древнерусские футбольные команды старцы. Поэтому игроки по полю не бегали, а ходили с чувством собственного достоинства и с мудрым выражением лица. Эти традиции сохранились и по сей день."
berda2003
berda2003
14 мая в 15:20
симулянты у нас: любое прикосновение - сразу предсмертные конвульсии и вопль сдыхающего бегемота.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 мая в 15:11
Зато не балерины как у нас играют
Vladimir808
Vladimir808
14 мая в 14:09
Герман!!!!
Не убивай, зачем тебе желтая карточка!))))
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