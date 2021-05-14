Онугха: «В Дании, чтобы тебе дали жёлтую карточку, человека надо убить»

Нападающий датского «Вайле» , права на которого принадлежат «Краснодару», рассказал, чем чемпионат Дании отличается от РПЛ .

Очень удивил темп игры. Нет такого отрезка, когда можно подержать мяч, чуть-чуть отдохнуть. Вратарь ввёл мяч, после этого все бегут в прессинг. Например, в «Тамбове» мне говорили: ты стоишь в центре круга и обороняешься — здесь такого нет. Ты словно собака: должен с цепи сорваться и бежать в прессинг. Так уж принято — датское правило (смеётся). Ещё интересно, что судья почти не свистит. В России корпус поставил, упал — свисток. Здесь такого никогда не будет! Наверное, надо ногу оторвать, чтобы арбитр свистнул. А для жёлтой или красной — вообще убить (смеётся).