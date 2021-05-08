Ковач: «Головин будет в общей группе, когда разрешит медштаб»

Главный тренер «Монако» в преддверии матча с «Реймсом» в 36-м туре Лиги 1 ответил на вопрос о возвращении в состав полузащитника , который в конце апреля заразился коронавирусом.

Некоторые игроки не смогут помочь команде, однако Желсон Мартинш вернулся в общую группу. Посмотрим, будет ли у Александра Головина шанс так же вернуться в состав. В этом сезоне нам предстоит провести ещё четыре или пять матчей, мы постараемся действовать на поле так же интенсивно, как и раньше. И, несмотря на то, что у нас есть потери, мы не будем менять свою манеру игры. Начало будет положено в воскресном матче с «Реймсом».

Сможет ли Головин выступить в следующей встрече? Как и в случае со всеми игроками, которые ранее переболели коронавирусом, нам нужно действовать согласно протоколу, чтобы позволить Голо вернуться в общую группу. Мы не будем рисковать. Футбол играет важную роль, но главным остаётся здоровье игроков. Нужно сдать отрицательный тест, а затем пройти медицинское обследование, чтобы вернуться в игру. Мы не хотим поступать неразумно, независимо от того, что поставлено на карту. Если медицинский штаб скажет, что всё в порядке, то он будет в общей группе, в противном случае будут соблюдены все меры предосторожности, и он присоединится к нам в следующих встречах.