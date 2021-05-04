«На работе». «Фиорентина» опубликовала фото Кокорина с тренировки

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04 мая 2021, 23:05

Пресс-служба «Фиорентины» в клубном твиттере опубликовала фотоотчёт с одной из последних тренировок команды.

В занятии принял участие российский нападающий , запечатлённый на одной из фотографий.

«На работе», — подписала фото пресс-служба «Фиорентины».

Кокорин не выходил на поле в составе «Фиорентины» с 3 марта из-за травмы.