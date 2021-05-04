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«На работе». «Фиорентина» опубликовала фото Кокорина с тренировки

04 мая 2021, 23:05

Пресс-служба «Фиорентины» в клубном твиттере опубликовала фотоотчёт с одной из последних тренировок команды.

В занятии принял участие российский нападающий Александр Кокорин, запечатлённый на одной из фотографий.

«На работе», — подписала фото пресс-служба «Фиорентины».

Кокорин не выходил на поле в составе «Фиорентины» с 3 марта из-за травмы.

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Все комментарии
galem72
galem72
05 мая в 10:23
Классный ракурс выбран. Фотка ярко показывает всё отношение какохи к происходящему. ))
112910415
112910415
05 мая в 06:52
молодец, однажды и в запас попадёт !
dzvinka
dzvinka
05 мая в 01:56
ну.. работа не волк....
Ислам0926
Ислам0926
05 мая в 01:15
Побрился бы хоть а то выглядит так как будто с запоя а хотя кто его знает
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 мая в 00:49
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 мая в 00:47
2021 г...В тур агентствах 5 главных направлений туризма в Италии......
1. Ватикан (г. Рим)
2. Пантеон (г. Рим)
3. Работающий Кокорин (г.Флоренция)
4. Колизей (г. Рим)
5. Сикстинская капелла (г. Рим, Ватикан)
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
05 мая в 00:19
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 мая в 00:17
Где мы вчера пили? Где Паша? Почему я в "Фиорентине"?
Брулин
Брулин
04 мая в 23:56
Ну, если команде не будет хватать 10 касаний мяча и 10 передач, можно выпускать. Пару матчей отпашет, а там и отпуск.
SHMEL
SHMEL
04 мая в 23:36
Это фейк, не верьте. Сашка сейчас в Сочи на шашлыках.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
04 мая в 23:27
Неужели сыграет когда-нибудь?
Futurista
Futurista
04 мая в 23:23, ред.
Art Work "Саша с фиалками"...
Холст, масло...
Leha-ha50
Leha-ha50
04 мая в 23:12
Имитатор этот парень , классно вводит клуб в заблуждение.
Ironigor
Ironigor
04 мая в 23:09, ред.
Да ну на ... ?!! Всё таки переоделся ??? Коко я в тебя верю, мы не рабы , рабы не мы !!!
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