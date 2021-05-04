«На работе». «Фиорентина» опубликовала фото Кокорина с тренировки

Пресс-служба «Фиорентины» в клубном твиттере опубликовала фотоотчёт с одной из последних тренировок команды.
В занятии принял участие российский нападающий Александр Кокорин, запечатлённый на одной из фотографий.
«На работе», — подписала фото пресс-служба «Фиорентины».
At work. #ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/6jCsTzE0eV— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) May 4, 2021
Кокорин не выходил на поле в составе «Фиорентины» с 3 марта из-за травмы.
1. Ватикан (г. Рим)
2. Пантеон (г. Рим)
3. Работающий Кокорин (г.Флоренция)
4. Колизей (г. Рим)
5. Сикстинская капелла (г. Рим, Ватикан)
1. Ватикан (г. Рим)
2. Пантеон (г. Рим)
3. Работающий Кокорин (г.Флоренция)
4. Колизей (г. Рим)
5. Сикстинская капелла (г. Рим, Ватикан)