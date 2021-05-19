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Сборная Чили не повезёт сильнейший состав на Кубок Америки

19 мая 2021, 23:48

Наставник сборной Чили Мартин Ласарте сообщил, что его команда не повезет свой сильнейший состав на предстоящий летом Кубок Америки-2021.

По словам тренера, он хочет задействовать в составе ряд игроков, которые пока не имели достаточно шансов проявить себя на международной арене.

Наша главная цель — квалифицироваться на ЧМ-2022. А что касается Кубка Америки, то на данный момент мы планируем отправиться туда со смешанным составом, чтобы дать игровые минуты тем ребятам, которые не играли или играли мало в последнее время. Это необходимо, потому что есть вероятность, что помощь этих футболистов вскоре понадобится нам в отборочных матчах или уже на самом чемпионате мира. Мы надеемся, что такое решение не будет проблемой и не повлияет негативно на наши результаты на Кубке Америки.

Напомним, что недавно сборная Чили выигрывала Кубок Америки дважды подряд — в 2015 и 2016 году.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
20 мая в 07:43
Значит будет неудача.
mihaluch
mihaluch
20 мая в 00:27
Не считают кубок за важный турнир.
1bear
1bear
20 мая в 00:03
наигрывать молодёжь нужно и важно !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 мая в 00:02
Им там виднее . ЧМ действительно важнее.
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