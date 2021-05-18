Бензема может поехать на Евро, он не играл за сборную Франции с 2015 года

1621324864

18 мая 2021, 11:01

Сегодня вечером будет объявлен список из 26 футболистов, которые отправятся на Евро-2020 в составе сборной Франции.

Главный тренер «трёхцветных» заявлял, что не стоит ждать сюрпризов в заявке национальной команды. Однако источник со ссылкой на французское издание L'Equipe сообщает, что нападающий «Реала» может попасть в заявку сборной Франции и поехать с командой на чемпионат Европы, который пройдёт летом этого года.

В 2015 году Бензема был отстранён от игр за сборную из-за скандала, связанного с шантажом экс-полузащитника московского «Динамо» Матье Вальбуэна. Карим требовал от своего партнёра по сборной круглую сумму, угрожая выложить в интернет видео интимного характера с участием футболиста. В 2018 году президент Федерации футбола Франции заявил, что Бензема больше никогда не получит вызов в национальную команду. Стоит отметить, что Дидье Дешам отказался не только от услуг Карима, но и от приглашения в команду Вальбуэна, несмотря на то, что Матье был в роли пострадавшей стороны. Такое решение наставник принял для того, чтобы не разрушать атмосферу в сборной. Последний раз Бензема выходил на поле в составе национальной команды в октябре 2015 года, отметившись дублем в ворота сборной Армении.