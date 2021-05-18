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Бензема может поехать на Евро, он не играл за сборную Франции с 2015 года

18 мая 2021, 11:01

Сегодня вечером будет объявлен список из 26 футболистов, которые отправятся на Евро-2020 в составе сборной Франции.

Главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам заявлял, что не стоит ждать сюрпризов в заявке национальной команды. Однако источник со ссылкой на французское издание L'Equipe сообщает, что нападающий «Реала» Карим Бензема может попасть в заявку сборной Франции и поехать с командой на чемпионат Европы, который пройдёт летом этого года.

В 2015 году Бензема был отстранён от игр за сборную из-за скандала, связанного с шантажом экс-полузащитника московского «Динамо» Матье Вальбуэна. Карим требовал от своего партнёра по сборной круглую сумму, угрожая выложить в интернет видео интимного характера с участием футболиста. В 2018 году президент Федерации футбола Франции заявил, что Бензема больше никогда не получит вызов в национальную команду. Стоит отметить, что Дидье Дешам отказался не только от услуг Карима, но и от приглашения в команду Вальбуэна, несмотря на то, что Матье был в роли пострадавшей стороны. Такое решение наставник принял для того, чтобы не разрушать атмосферу в сборной. Последний раз Бензема выходил на поле в составе национальной команды в октябре 2015 года, отметившись дублем в ворота сборной Армении.

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Все комментарии
RaulitoS
RaulitoS
18 мая в 19:56
Какая бредятина вся эта история! В судах до сих пор не разобрались до конца в этой мутной истории, а Бенз уже 6 лет в сборную не вызывается, будучи одним из лучших напов в мире. Идиотизм.
ceret
ceret
18 мая в 19:25, ред.
Бензема в списке 26 игроков . Официально об этом будет объявлено сегодня вечером .
Marat8686
Marat8686
18 мая в 18:17
Бензема по лучшее будет тем Оливье Жиру
Loko best
Loko best
18 мая в 12:11
Будь я на месте Карима,отказался бы от вызова,ни к чему ему это,он уже возрастной игрок и нужно восстановится после тяжелейшего сезона.
Сварожич
Сварожич
18 мая в 11:52
Пускай едет.... хуже не будет
Октябрь 1917
Октябрь 1917
18 мая в 11:41
Так его же навсегда...
ЮЗИК
ЮЗИК
18 мая в 11:39
Бензема этого заслужил
Hamman
Hamman
18 мая в 11:09
Будет справедливо к Кариму если вызовут.
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