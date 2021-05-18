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Ларссон попал в заявку сборной Швеции на Евро-2020

18 мая 2021, 19:09

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон поедет на Евро-2020 в составе сборной Швеции.

Об этом сообщил официальный аккаунт московского клуба.

Недавно стало известно, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит турнир из-за травмы колена.

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Все комментарии
112910415
112910415
18 мая в 23:32
Точно заслужил!
makkie
makkie
18 мая в 22:12
Отлично, запрыгнул в сборную Швеции как раз из Спартака!
Молодец, удачи и без травм.
Rheinfall
Rheinfall
18 мая в 21:47
здорово , удачи тебе Джордан.
Caniggia
Caniggia
18 мая в 20:38
Не было бы счастья, да несчастье помогло! Травмировался великий Ибра и место стало вакантным. Он заслужил! Удачи Джордану!
ЮЗИК
ЮЗИК
18 мая в 20:16
Остаётся только пожелать удачи!
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
18 мая в 19:29
Лучший лег рпл на данный момент.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 мая в 19:22
Ларсон на данный момент - это один из лучших легионеров в РПЛ. Его прогресс виден невооруженным глазом. И его вызов в сборную совсем не удивляет. Классный нападающий. Так что ждем его на Евро.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ ОПС (раскрыть)
18 мая в 19:11
В ставках есть новенькое! С возвращением,удачи!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 мая в 19:09
Желаю ему забить парочку красивых голов
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