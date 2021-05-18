Ларссон попал в заявку сборной Швеции на Евро-2020

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон поедет на Евро-2020 в составе сборной Швеции.
Об этом сообщил официальный аккаунт московского клуба.
Недавно стало известно, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит турнир из-за травмы колена.
Форвард «Спартака» Джордан Ларссон поедет на Евро-2020 в составе сборной Швеции.
Об этом сообщил официальный аккаунт московского клуба.
Недавно стало известно, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит турнир из-за травмы колена.
Молодец, удачи и без травм.
Молодец, удачи и без травм.