Спустя шесть лет Бензема возвращается в сборную Франции. Дешам забыл о шантаже Вальбуэна ради успеха на Евро-2020

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вчера, 20:19

Чемпионам мира полезно освежить игру, Мбаппе и Гризманну нужна опора в атаке.

Карима подставил друг детства

В 2014-м два работника тренировочного центра «Марселя» застукали Вальбуэна за занятием сексом. У одного были долги, и ничего лучше шантажа секс-видео не придумали. Боялись, что Матье узнает голоса по телефону, поэтому нашли посредника. Им стал Карим Зенати, друг детства Бензема, которого форвард пристроил в одну из своих фирм.

Зенати организовал в Мадриде встречу Карима и одного из главных шантажистов. Позже Вальбуэна на суде показал, что Бензема обратился к нему с предложением злоумышленников – заплатить 150 тысяч евро за запись. Скорее всего, Матье был на видео со своей тогдашней подругой Фанни Лафон, а не с другой, ведь платить шантажистам не спешил.

Поначалу хавбек не воспринял намеки Бензема серьезно. Зато сразу обратился в полицию. От его имени переговоры вел некий «Лукас», агент под прикрытием. Кариму хватило ума говорить по телефону о криминале, и когда запись попала в прессу – Дешам отстранил от матчей Вальбуэна и Бензема. До сих пор неизвестна судьба записи. Карим раньше хвастался, что ее видел, а теперь отрицает.

Ролик нигде не появлялся, а зеваки застукали Вальбуэна и решили на этом заработать. Бензема поступил глупо, что поверил другу детства, еще и представлял его большим бандитом. Теперь в суде Версаля пять фигурантов дела с Каримом во главе могут получить до пяти лет лишения свободы.

Дешам руководствовался гордыней

Ладно, на Евро-2016 Бензема не взяли, чтобы не разрушать атмосферу в коллективе. Был свежий скандал. Но каков смысл в отказе от форварда и одного из лучших ассистентов в истории «Реала» при подготовке к ЧМ -18? Бензема давно объяснился с коллегами, шесть лет – долгий срок.

Дешам отчасти шел на поводу у французов, что обозлились на Карима за гимн. Алжирец по происхождению не пел «Марсельезу», ссылался на то, что так делал Зидан. На родине к Бензема придирались. Даже если пришить посредничество при попытке шантажа, то передачи денег не было, как и публикации самого видео, что могло опорочить честь Вальбуэна.

Спустя шесть лет логично смотреть на спортивные результаты, оглашая заявку чемпионов мира на Евро-2020. Суд вынесет вердикт осенью или следующей весной, а летом надо драться за Францию на крупном турнире. Понятно, что на бане зарабатывали политические очки футбольные чиновники – подыгрывали фанатам. Но сейчас народ радуется, Бензема отвоевал аудиторию.

«Трехцветным» нужен такой форвард

Бензема умеет адаптироваться. И с Роналду играл правильно, и без Криштиану не стал слабее. Наоборот, его важность для «Реала» выросла. Отсутствие крутых вингеров со стабильными результатами не превратило карету в тыкву. Бензема – самостоятельная боевая единица, а нехватку сыгранности с Мбаппе и Гризманном компенсирует на сборах.

Ни Жиру, ни Марсьяль, у которого сейчас травма, не являются нападающими того же класса, что форвард с пачкой побед в Лиге чемпионов. За Бензема говорит статистика – 22 гола и 8 ассистов в Ла Лиге, а также глубина вовлечения в атаки. Француз научился еще лучше читать игру. Карим под диктовку Зидана вырос, поэтому Дешам правильно сделал, что включил его в заявку сборной, где в центре Бен-Йеддер и Жиру.

Мбаппе и Гризманн играли на острие, но им удобнее в оттяжке. Антуан в сборной может быть «десяткой», если Погба и Канте выжгут центр поля. Тогда нужен Бензема, чтобы вместе с Дембеле на правом фланге получить роскошный стартовый состав, с которым Франция будет в числе главных фаворитов турнира. Команда сильная, но ее подучили соперники – вспомните домашнюю ничью 1:1 с Украиной в отборе ЧМ -2022.

Кариму давно стоило извиниться

Рассказывал, как ценит отношения с Вальбуэна, но вся Франция слышала запись, где матерился в его адрес после отказа заплатить деньги. Проблема Карима, что вместо извинений, которые стоило принести сразу, отпирался. После задержания полицией дерзил, кричал, что звезда футбола и миллионер, якобы его невозможно посадить в тюрьму.

Сейчас адвокаты разработали другой сценарий. Бензема говорит о фарсе и непричастности к событиям в качестве соучастника. А его представители давят на национальную карту и намекают, что Карима преследуют. Слабая защита, клиент виновен – Бензема был посредником в щекотливом деле. Но это не значит, что сядет в тюрьму, ведь Сиссе вышел сухим из воды.

Джибриля долго вели как потенциального подозреваемого, ведь бывший форвард «Кубани» узнал от работников «Марселя» слухи и позвонил Вальбуэна. Матье подумал, что шантажисты нашли еще одного звездного посредника, что сам когда-то платил за секс-видео. Но год назад нападающий перешел в список свидетелей. А Бензема задел лично Вальбуэна и тот хочет сатисфакции в суде.

Минус чемпионство из-за глупости

Стоит ли предательство одного из тридцати коллег такого жесткого наказания, как вечное исключения из сборной? Бензема лишь посредник, не организатор. Поначалу Дешам был прав, когда не выбирал сторону – Вальбуэна тоже совершил ошибку. Глупо заниматься сексом на рабочем месте, будучи знаменитостью.

Оба заплатили сполна, но почему должна страдать сборная Франции? Эдер забил в финале Евро-2016, а будь Бензема на поле – могли стать чемпионами. ЧМ -18 прошли здорово, но теперь нужен опыт. Дешам услышал с сотой попытки Венгера, Зидана и других экспертов, что не понимали отлучение на шесть лет за давнюю глупость, о которой напоминает лишь судебный процесс.

Скорее всего, Бензема выпишут штраф, а посадят двух бывших работников «Марселя». Причем защита Карима доказывает, что полицейские специально не включили в материалы дела кусок записи, где Бензема предложил Вальбуэна не платить и дать опубликовать видео. С другой стороны, шантажистам форвард представлял себя бандитом, что помогает раскрутить Матье на деньги.

Заврался, поплатился за желание показаться гангстером, лишился звания чемпиона мира. И глупее всего, если никакого видео нет. То есть это не шантаж, а скорее мошенничество. Вальбуэна заявлял, что готов и сыграть с Бензема в одном составе, и пожать ему руку, а вот Карим не демонстрирует дружелюбность. Форвард понял, что выбросил половину международной карьеры из-за помощи мелким проходимцам.

Столкнулись лбами два упрямых человека – Дешам и Бензема. Много лет никто не мог убедить Дидье, что пора мириться в интересах сборной. Возможно, на суде дошли до материалов дела, и там выявили, что никакого видео нет? Вальбуэна занимался сексом на базе «Марселя», зеваки это увидели, но ничего не сняли. Не исключено, что Бензема торговал воздухом и врал, за что его обязательно накажут.