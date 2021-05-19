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Мюллер и Хуммельс включены в заявку сборной Германии на Евро-2020

19 мая 2021, 14:12

Немецкий футбольный союз на официальном сайте объявил заявку сборной Германии на чемпионат Европы.

В состав команды вошли Матс Хуммельс и Томас Мюллер, которые в последний раз играли за национальную команду в 2018 году. Голкипер Марк-Андре тер Штеген пропустит Евро-2020 из-за операции на колене.

Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп.

Защитники: Маттиас Гинтер, Робин Госенс, Кристиан Гюнтер, Марсел Хальстенберг, Матс Хуммельс, Лукас Клостерманн, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле.

Полузащитники/нападающие: Эмре Джан, Серж Гнабри, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Кай Хаверц, Йонас Хофманн, Йозуа Киммих, Тони Кроос, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Флориан Нойхаус, Лерой Сане, Кевин Фолланд, Тимо Вернер.

Сборная Германии сыграет с Венгрией, Португалией и Францией в группе F.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
19 мая в 17:11
Тогда надо было и Боатенгу возвращаться) Ого, Мусиала тоже попал в заявку! Полузащита сборной Германии реально великолепна! Даже Брандту не нашлось в ней места...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ dimagas2 (раскрыть)
19 мая в 15:45
Ну и напрасно.
dimagas2
dimagas2 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 мая в 15:44
Лёв их не жалует,не приглашал года 2 в сборную.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 14:22
Куда же без них то?!?
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