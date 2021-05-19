Мюллер и Хуммельс включены в заявку сборной Германии на Евро-2020

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19 мая 2021, 14:12

Немецкий футбольный союз на официальном сайте объявил заявку сборной Германии на чемпионат Европы.

В состав команды вошли и , которые в последний раз играли за национальную команду в 2018 году. Голкипер Марк-Андре тер Штеген пропустит Евро-2020 из-за операции на колене.

Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп.

Защитники: Маттиас Гинтер, Робин Госенс, Кристиан Гюнтер, Марсел Хальстенберг, Матс Хуммельс, Лукас Клостерманн, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле.

Полузащитники/нападающие: Эмре Джан, Серж Гнабри, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Кай Хаверц, Йонас Хофманн, Йозуа Киммих, Тони Кроос, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Флориан Нойхаус, Лерой Сане, Кевин Фолланд, Тимо Вернер.

Сборная Германии сыграет с Венгрией, Португалией и Францией в группе F.