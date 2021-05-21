Мбаппе принял решение перейти в «Реал», даже если Зидан уйдёт из клуба

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21 мая 2021, 00:05

Нападающий ПСЖ близок к переходу в «Реал».

Как сообщается, форвард твёрдо решил присоединиться к мадридскому клубу этим летом. Ходили слухи о том, что Мбаппе хотел играть под руководством , однако Килиан готов перейти в «Реал», даже если французский специалист покинет команду.