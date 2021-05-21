Мбаппе принял решение перейти в «Реал», даже если Зидан уйдёт из клуба

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал».
Как сообщается, форвард твёрдо решил присоединиться к мадридскому клубу этим летом. Ходили слухи о том, что Мбаппе хотел играть под руководством Зинедина Зидана, однако Килиан готов перейти в «Реал», даже если французский специалист покинет команду.
Отмечается, что ПСЖ предлагает Мбаппе более высокую зарплату, чем «сливочные», но футболист готов получать в мадридском клубе меньше, чем мог бы получать в ПСЖ. «Реал» готов платить Мбаппе не более 25 млн евро за сезон.
Реал сами походу не могут воспитать такого таланта, что и остается брать преимущественно из Франции
Реал сами походу не могут воспитать такого таланта, что и остается брать преимущественно из Франции
Реал Бетис — испанский футбольный клуб.
Реал Сосьедад — испанский футбольный клуб.
Реал Вальядолид — испанский футбольный клуб.
Реал Картахена — колумбийский футбольный клуб.
Реал Мадрид — испанский баскетбольный клуб.
Реал Мадрид — испанский футбольный клуб.
Реал Маморе — боливийский футбольный клуб.
Реал Мурсия — испанский футбольный клуб.
Реал Эспанья — мексиканский футбольный клуб.
Реал Потоси — боливийский футбольный клуб.
Реал Унион — испанский футбольный клуб.
Реал Хаэн — испанский футбольный клуб.
Реал Мальорка — испанский футбольный клуб.
Реал Эсппор — венесуэльский футбольный клуб.
Реал Эстели — никарагуанский футбольный клуб.
В других странах:
Реал Бамако — малийский футбольный клуб.
Реал Одесса — бывший украинский футбольный клуб.
Реал Фарм — украинский футбольный клуб.
Реал Солт-Лейк — американский футбольный клуб.
Реал Бетис — испанский футбольный клуб.
Реал Сосьедад — испанский футбольный клуб.
Реал Вальядолид — испанский футбольный клуб.
Реал Картахена — колумбийский футбольный клуб.
Реал Мадрид — испанский баскетбольный клуб.
Реал Мадрид — испанский футбольный клуб.
Реал Маморе — боливийский футбольный клуб.
Реал Мурсия — испанский футбольный клуб.
Реал Эспанья — мексиканский футбольный клуб.
Реал Потоси — боливийский футбольный клуб.
Реал Унион — испанский футбольный клуб.
Реал Хаэн — испанский футбольный клуб.
Реал Мальорка — испанский футбольный клуб.
Реал Эсппор — венесуэльский футбольный клуб.
Реал Эстели — никарагуанский футбольный клуб.
В других странах:
Реал Бамако — малийский футбольный клуб.
Реал Одесса — бывший украинский футбольный клуб.
Реал Фарм — украинский футбольный клуб.
Реал Солт-Лейк — американский футбольный клуб.
Месси в раздумьях - может и он подтянется...)
Месси в раздумьях - может и он подтянется...)
Не удивлюсь если Мбаппе окажется в МС, так как прогрессировать надо и это самый подходящий вариант. Тем более если выиграют ЛЧ.
Одним словом слухов с каждым днём будет больше, а подвижек мало.
Не удивлюсь если Мбаппе окажется в МС, так как прогрессировать надо и это самый подходящий вариант. Тем более если выиграют ЛЧ.
Одним словом слухов с каждым днём будет больше, а подвижек мало.