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Мбаппе принял решение перейти в «Реал», даже если Зидан уйдёт из клуба

21 мая 2021, 00:05

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал».

Как сообщается, форвард твёрдо решил присоединиться к мадридскому клубу этим летом. Ходили слухи о том, что Мбаппе хотел играть под руководством Зинедина Зидана, однако Килиан готов перейти в «Реал», даже если французский специалист покинет команду.

Отмечается, что ПСЖ предлагает Мбаппе более высокую зарплату, чем «сливочные», но футболист готов получать в мадридском клубе меньше, чем мог бы получать в ПСЖ. «Реал» готов платить Мбаппе не более 25 млн евро за сезон.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 13:53
мечта всего важнее !
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Илья Пыркин (раскрыть)
21 мая в 20:18
Ещебы 10 лет назад можно было-бы в это поверить и понадеяться. Но в нынешней ситуации нет уверенности. Конкуренция и по зарплате и по игре очень высокая. Особенно в АПЛ. Шейхи или американцы могут свободно переманить.
ceret
ceret
21 мая в 18:29
Давно пора. В АПЛ было бы круто его увидеть
Тео Джонс
Тео Джонс
21 мая в 18:17
Во будет угар, если Перец наберет еще кредитов на 200-300 лямов и в итоге черепашка не заиграет ахах)
Илья Пыркин
Илья Пыркин ответ Beka_byaka (раскрыть)
21 мая в 16:41
Я бы наоборот их распределил, судя по стилю игры
Garrincha58
Garrincha58
21 мая в 14:16
а денег у них хватит лямов так под двести не меньше ведь запросят
vastudio
vastudio
21 мая в 12:45
Мазохист, сам себя погубит))))
RaulitoS
RaulitoS
21 мая в 12:18
    ФАНАТ_number one
    ФАНАТ_number one
    21 мая в 12:14
    Лучше в АПЛ переходит чем в мертвую и симулянтскую ла-лигу.
    berda2003
    berda2003
    21 мая в 11:49
    а возьмут?.. боюсь, что реал может превратиться в театр одного актёра...
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    21 мая в 11:22
    Мбаппе в Реал, Холанда в Барселону, и начнется новая эра противостояния двух великих клубов.
    Lyon2009
    Lyon2009
    21 мая в 11:15
    Жаль будет если уйдет.
    Реал сами походу не могут воспитать такого таланта, что и остается брать преимущественно из Франции
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    21 мая в 10:30
    он уже перерос ПСЖ
    Wolf Wolfwolf
    Wolf Wolfwolf ответ cska1948 (раскрыть)
    21 мая в 10:29, ред.
    Реал Мадрид и есть королевский клуб потаму что во первых он унего владелец ни когда не было он Клуб болельщиков во вторых сам король болельщиком был именно РЕАЛ МАДРИДА только есть один королевский клуб Реал Мадрид
    Naim Nabiev 1
    Naim Nabiev 1
    21 мая в 09:39
    и Зизо останется
    milanetto10
    milanetto10
    21 мая в 09:24
    останется в ПСЖ вот увидите
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    21 мая в 09:15
    ПСЖ должен его удержать!
    beefs
    beefs
    21 мая в 09:08
    и это правильное решение...
    cska1948
    cska1948 ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
    21 мая в 08:57
    Реал Сарагоса — испанский футбольный клуб.

    Реал Бетис — испанский футбольный клуб.

    Реал Сосьедад — испанский футбольный клуб.

    Реал Вальядолид — испанский футбольный клуб.

    Реал Картахена — колумбийский футбольный клуб.

    Реал Мадрид — испанский баскетбольный клуб.

    Реал Мадрид — испанский футбольный клуб.

    Реал Маморе — боливийский футбольный клуб.

    Реал Мурсия — испанский футбольный клуб.

    Реал Эспанья — мексиканский футбольный клуб.

    Реал Потоси — боливийский футбольный клуб.

    Реал Унион — испанский футбольный клуб.

    Реал Хаэн — испанский футбольный клуб.

    Реал Мальорка — испанский футбольный клуб.

    Реал Эсппор — венесуэльский футбольный клуб.

    Реал Эстели — никарагуанский футбольный клуб.

    В других странах:



    Реал Бамако — малийский футбольный клуб.

    Реал Одесса — бывший украинский футбольный клуб.

    Реал Фарм — украинский футбольный клуб.

    Реал Солт-Лейк — американский футбольный клуб.
    Шуnя771
    Шуnя771
    21 мая в 08:42
    это зачетная информация для болел Королевского клуба!

    Месси в раздумьях - может и он подтянется...)
    abramjan
    abramjan
    21 мая в 08:29
    Ай я йай...а как же ему такой пример преданности клубу как Месси не авторитет?...с понижением каждый дурак сможет перейти а вот с повышением остаётся вот пример самоотверженности!
    ДАША Д
    ДАША Д
    21 мая в 07:54
    На понижение зарплаты он не согласится.
    SHMEL
    SHMEL
    21 мая в 07:47
    Мне кажется это ошибка Килиана.
    Donetsk_the_BEST
    Donetsk_the_BEST ответ УЕСКА (раскрыть)
    21 мая в 06:50
    Много слов а толку мало, Королевский клуб это именно Реал, и ассоциируется с этим словом в первую очередь это Реал, что выдает любой поисковик на запрос королевский клуб, угадаешь?!
    Donetsk_the_BEST
    Donetsk_the_BEST ответ swed27 (раскрыть)
    21 мая в 06:47
    У него контракт на сколько я знаю скоро заканчивается, много просить не смогут
    Donetsk_the_BEST
    Donetsk_the_BEST
    21 мая в 06:46
    Хорошо если так! Ждем его в Мадриде!
    xien_8686
    xien_8686
    21 мая в 05:44
    Чтоб Перцу ему платить зарплату и продать пол команды.одному лучше будет чем 11 человек.в таком клубе как ПСЖ где он играет не могут нечего в Европе поделать.а сливки купят ему и мяч и всё остальное без этого ни как.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    21 мая в 05:36
    И даже в лч в следующем сезоне играть не будет уефа вполне может реал исключить
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    21 мая в 05:29
    А откуда у Реала столько денег? Ведь только на Мбаппе и Холонда надо потратить столько сколько сейчас никто не может потратить. Перес тут готов был Реал в банки полностью заложить, что бы одного Холонда купить, а тут ещё Мбаппе...
    Не удивлюсь если Мбаппе окажется в МС, так как прогрессировать надо и это самый подходящий вариант. Тем более если выиграют ЛЧ.
    Одним словом слухов с каждым днём будет больше, а подвижек мало.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    21 мая в 04:59
    Мбаппе умничка! Наконец он понял, что псж это потерянные годы.
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