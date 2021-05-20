«Ювентус» хочет продать Рэмзи. Игрок интересен «Ливерпулю»

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20 мая 2021, 15:52

Полузащитник «Ювентуса» может вернуться в Английскую Премьер-Лигу.

Tutto Juve утверждает, что в подписании 30-летнего валлийца заинтересован «Ливерпуль».

«Юве» рассчитывает выручить с продажи Рэмзи 20 миллионов евро, однако готов сделать скидку до 12 млн, так как футболист получает слишком высокую для клуба зарплату.

Аарон сыграл в 22 матчах Серии А в этом сезоне, в которых забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Ранее сообщалось об интересе к Рэмзи со стороны «Тоттенхэма».