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«Ювентус» хочет продать Рэмзи. Игрок интересен «Ливерпулю»

20 мая 2021, 15:52

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может вернуться в Английскую Премьер-Лигу.

Tutto Juve утверждает, что в подписании 30-летнего валлийца заинтересован «Ливерпуль».

«Юве» рассчитывает выручить с продажи Рэмзи 20 миллионов евро, однако готов сделать скидку до 12 млн, так как футболист получает слишком высокую для клуба зарплату.

Аарон сыграл в 22 матчах Серии А в этом сезоне, в которых забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Ранее сообщалось об интересе к Рэмзи со стороны «Тоттенхэма».

В АПЛ Аарон играл за «Арсенал» с 2008 по 2019 год.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
21 мая в 00:39
У Рэмзи ещё два года по контракту, и думаю он их с радостью "отработает" =)))
Руководство Юве "хорошо подумало" когда подписывало Аарона на сумасшедшую зарплату. Боюсь даже липовые слухи об интересе Тоттенхема или Ливера не помогут его пристроить...
Больно много минусов - очень травматичный, уровень игры показывает хуже чем любой из основны этих клубов, зарплата бешенная, а главное - ему уже 30 лет, а в декабре 31.
Боюсь что эта щедрая "скидка" (за игрока которого взяли свободным агентом) мало поможет в привлечении внимания к Рэмзи, просто не нужно было его подписывать свободным...
juvenale
juvenale ответ Ozabot (раскрыть)
20 мая в 18:48
для АПЛ это вообще не зарплата
juvenale
juvenale
20 мая в 18:47
кому это днище хрустальное нужно)))
ЮЗИК
ЮЗИК
20 мая в 17:49
Рэмзи уже списанный материал
Сварожич
Сварожич
20 мая в 17:29
Договаривайтесь в таком случае
Ozabot
Ozabot
20 мая в 16:11
Конская зарплата это проблема
Ironigor
Ironigor
20 мая в 15:55, ред.
Счастливого пути Рэмзи !!! Удачи !!!
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