«Ювентус» хочет продать Рэмзи. Игрок интересен «Ливерпулю»

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может вернуться в Английскую Премьер-Лигу.
Tutto Juve утверждает, что в подписании 30-летнего валлийца заинтересован «Ливерпуль».
«Юве» рассчитывает выручить с продажи Рэмзи 20 миллионов евро, однако готов сделать скидку до 12 млн, так как футболист получает слишком высокую для клуба зарплату.
Аарон сыграл в 22 матчах Серии А в этом сезоне, в которых забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
Ранее сообщалось об интересе к Рэмзи со стороны «Тоттенхэма».
В АПЛ Аарон играл за «Арсенал» с 2008 по 2019 год.
Руководство Юве "хорошо подумало" когда подписывало Аарона на сумасшедшую зарплату. Боюсь даже липовые слухи об интересе Тоттенхема или Ливера не помогут его пристроить...
Больно много минусов - очень травматичный, уровень игры показывает хуже чем любой из основны этих клубов, зарплата бешенная, а главное - ему уже 30 лет, а в декабре 31.
Боюсь что эта щедрая "скидка" (за игрока которого взяли свободным агентом) мало поможет в привлечении внимания к Рэмзи, просто не нужно было его подписывать свободным...
Руководство Юве "хорошо подумало" когда подписывало Аарона на сумасшедшую зарплату. Боюсь даже липовые слухи об интересе Тоттенхема или Ливера не помогут его пристроить...
Больно много минусов - очень травматичный, уровень игры показывает хуже чем любой из основны этих клубов, зарплата бешенная, а главное - ему уже 30 лет, а в декабре 31.
Боюсь что эта щедрая "скидка" (за игрока которого взяли свободным агентом) мало поможет в привлечении внимания к Рэмзи, просто не нужно было его подписывать свободным...