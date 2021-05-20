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Бридж: «Кейн перейдёт в „Манчестер Сити“, а не в „Челси“»

20 мая 2021, 21:49

Бывший защитник «Челси» и «Манчестер Сити» Уэйн Бридж поделился мнением относительно будущего нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Я бы хотел увидеть Кейна в «Челси», и Роман Абрамович может себе это позволить, но у меня есть чувство, что он в конечном итоге перейдёт в «Манчестер Сити». Присутствие Пепа Гвардиолы может повлиять на его решение присоединиться к «Сити». «Манчестер Сити» хочет подписать нападающего, поэтому я думаю, что Кейн окажется в этом клубе.

Кейн и Агуэро — немного разные игроки, но у них есть одно общее — они любят забивать голы. Мне посчастливилось играть с Агуэро, он является отличным бомбардиром, но Кейн показал, что он тоже умеет забивать. Я считаю, что он будет отличной заменой Агуэро.

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Romeo 777
Romeo 777
21 мая в 04:40
Челси и Тоттенхэм из принципа уже долгие годы не продают друг другу игроков.
juvenale
juvenale
20 мая в 22:31
Ну еще бы)
Leha-ha50
Leha-ha50
20 мая в 22:13, ред.
Желающих приобрести такого игрока много. Но Кейн хочет играть в ЛЧ, завоевывать трофеи, чего в Тоттенхэме у него не было. Думаю, что МС - это приоритетный вариант для Харри. Команда все время находится на вершине АПЛ, претендует на ЛЧ, на кубки Англии. Челси в последнее время тоже прибавил, но такой стабильности как у МС пока нет.
Ждем окончательного решения Харри. Такой игрок просто обязан бороться за трофеи, чего ему и желаем.
Всем здоровья.
beefs
beefs
20 мая в 21:58
Подождём, немного осталось...
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