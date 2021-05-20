Бридж: «Кейн перейдёт в „Манчестер Сити“, а не в „Челси“»

Бывший защитник «Челси» и «Манчестер Сити» поделился мнением относительно будущего нападающего «Тоттенхэма» .

Я бы хотел увидеть Кейна в «Челси», и Роман Абрамович может себе это позволить, но у меня есть чувство, что он в конечном итоге перейдёт в «Манчестер Сити». Присутствие Пепа Гвардиолы может повлиять на его решение присоединиться к «Сити». «Манчестер Сити» хочет подписать нападающего, поэтому я думаю, что Кейн окажется в этом клубе.

Кейн и Агуэро — немного разные игроки, но у них есть одно общее — они любят забивать голы. Мне посчастливилось играть с Агуэро, он является отличным бомбардиром, но Кейн показал, что он тоже умеет забивать. Я считаю, что он будет отличной заменой Агуэро.