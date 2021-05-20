ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2020/2021

Ловрен — об уходе Салаха из «Ливерпуля»: «Футбол может быть переменчивым»

20 мая 2021, 20:18

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал слухи о возможном уходе из «Ливерпуля» нападающего Мохамеда Салаха.

Я не могу говорить от его имени о его планах, но я думаю, что он похож на меня. Никогда не знаешь, что может случиться в футболе. Я желаю ему всего наилучшего, надеюсь, он выиграет много трофеев в «Ливерпуле», но футбол может быть довольно переменчивым, так что давайте посмотрим.

Мы всегда будем на связи, он больше, чем друг. Он знает, что может позвонить мне, когда захочет, и о чём бы он ни хотел поговорить, мы готовы помочь друг другу.

Напомним, что Ловрен выступал за «Ливерпуль» с 2014 по 2020 год.

Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Де Хеа на Облака
Сегодня, 04:54 Комментарии1
СлухиПСЖ и «Атлетико» сразятся за подписание Фабиана Руиса
Сегодня, 00:42 Комментарии1
СлухиКамавинга сообщил руководству «Ренна», что не будет продлевать контракт
Вчера, 23:38 Комментарии2
СлухиИкарди принял решение покинуть ПСЖ
Вчера, 23:19 Комментарии2
Жуниньо: «Депай — не Месси или Роналду, чтобы клуб вращался вокруг него»
Вчера, 22:45 Комментарии3
СлухиЛукаку может вернуться в «Челси». Абрамович лично заинтересован в трансфере
Вчера, 22:29 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
20 мая в 20:57
Салах - очень талантливый футболист. Уже в Роме было понятно, что парень имеет все , чтобы стать классным футболистом. Два предыдущих сезона парень провел просто феноменально. Что случилось в этом - трудно сказать??? Но прежней стабильности не стало. Может в одном матче зажечь, а в другом раствориться. Будем надеяться, что это временное явление и все вернется на круги своя. Ждем окончательного решения Мохамеда. Но в любом случае удачи ему на поле и вне его.
Всем здоровья.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 мая в 20:47
По сути Салах блеснул лишь в одном сезоне.
beefs
beefs
20 мая в 20:28
Мохамед обязательно с тобой проконсультируется о переходе в Зенит...
ДСА
ДСА
20 мая в 20:27
Тут все решают деньги.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100