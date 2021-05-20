Ловрен — об уходе Салаха из «Ливерпуля»: «Футбол может быть переменчивым»

Защитник «Зенита» прокомментировал слухи о возможном уходе из «Ливерпуля» нападающего .

Я не могу говорить от его имени о его планах, но я думаю, что он похож на меня. Никогда не знаешь, что может случиться в футболе. Я желаю ему всего наилучшего, надеюсь, он выиграет много трофеев в «Ливерпуле», но футбол может быть довольно переменчивым, так что давайте посмотрим.

Мы всегда будем на связи, он больше, чем друг. Он знает, что может позвонить мне, когда захочет, и о чём бы он ни хотел поговорить, мы готовы помочь друг другу.