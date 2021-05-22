Плутник: «На настоящий момент Мухин не перешёл в ЦСКА»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о возможном переходе полузащитника Максима Мухина в ЦСКА.
Что касается Мухина, то мы ведем переговоры по нескольким игрокам, на настоящий момент он не перешел в ЦСКА.
Каков будет вектор развития клуба в будущем? Нам приятно, когда из академии выходят ребята, способные играть в первой команде.
Сообщается, что в среду 19-летний хавбек проходит медосмотр для армейского клуба.
Ранее сообщалось, что стороны согласовали пятилетний контракт. Сумма трансфера составит 15 миллионов рублей.
Медосмотр прошел...останется после возвращения из сборной подписать контракт.
Сообщается, что в среду 19-летний хавбек проходит медосмотр для армейского клуба.
Ранее сообщалось, что стороны согласовали пятилетний контракт. Сумма трансфера составит 15 миллионов рублей.
Медосмотр прошел...останется после возвращения из сборной подписать контракт.