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Плутник: «На настоящий момент Мухин не перешёл в ЦСКА»

22 мая 2021, 16:20

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о возможном переходе полузащитника Максима Мухина в ЦСКА.

Что касается Мухина, то мы ведем переговоры по нескольким игрокам, на настоящий момент он не перешел в ЦСКА.

Каков будет вектор развития клуба в будущем? Нам приятно, когда из академии выходят ребята, способные играть в первой команде.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 15:05
а перейдёт всё же ?
морозз
морозз
22 мая в 20:42
Походу коней обломали не по детски?
oFANATo
oFANATo
22 мая в 20:05, ред.
Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин близок к подписанию контракта с ЦСКА.

Сообщается, что в среду 19-летний хавбек проходит медосмотр для армейского клуба.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали пятилетний контракт. Сумма трансфера составит 15 миллионов рублей.

Медосмотр прошел...останется после возвращения из сборной подписать контракт.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 мая в 17:39
Да хрен с ним с этим Мухиным у нас своих мухинов хватает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 мая в 17:02
Небыло и не надо!
particular
particular
22 мая в 16:52, ред.
Приятно, но не выгодно... Нужен трансфертный движняк, сделки по правильным схемам, ажиотаж и персонажи с недораскрученными фамилиями......
Leha-ha50
Leha-ha50
22 мая в 16:35
Затянулась сага. Ждемс.
Василий 50
Василий 50
22 мая в 16:29
Слишком много шума
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
22 мая в 16:24
Если он талант , то зачем его продавать...???
beefs
beefs
22 мая в 16:22
для этого и существуют центры подготовки футболистов....
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