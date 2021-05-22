Макаров рассказал о своей адаптации в сборной России

Полузащитник «Рубина» заявил, что хорошо проходит адаптацию в сборной России и постепенно вливается в коллектив.

Слуцкий (Леонид, главный тренер «Рубина» — прим.) сказал, что все получится: «играй как в клубе и попадешь на Евро». Пожелал удачи. Адаптация [в национальной сборной] проходит отлично, постепенно со всеми знакомлюсь, вливаюсь в коллектив.

Сейчас волнения нет, потому что это просто тренировки. Если я буду нужен этой команде, то я буду работать и дальше. Это большая честь, что я попал сюда.