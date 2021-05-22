ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Макаров рассказал о своей адаптации в сборной России

22 мая 2021, 14:06

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров заявил, что хорошо проходит адаптацию в сборной России и постепенно вливается в коллектив.

Слуцкий (Леонид, главный тренер «Рубина» — прим.) сказал, что все получится: «играй как в клубе и попадешь на Евро». Пожелал удачи. Адаптация [в национальной сборной] проходит отлично, постепенно со всеми знакомлюсь, вливаюсь в коллектив.

Сейчас волнения нет, потому что это просто тренировки. Если я буду нужен этой команде, то я буду работать и дальше. Это большая честь, что я попал сюда.

Все новости
Ари: «Ганчаренко сразу дал понять, что я не буду играть за „Краснодар“»
Вчера, 20:25 Комментарии9
Черышев: «Работаем на позитиве, чтобы всё получилось благополучно»
Вчера, 20:13 Комментарии5
Мирзов: «Руй Витория будет ставить атакующий футбол в „Спартаке“»
Вчера, 20:04 Комментарии10
Черчесов рассказал об отличиях Дзюбы, Соболева и Заболотного
Вчера, 19:54 Комментарии15
Канчельскис: «Я говорил, что Сульшер проиграл все решающие матчи»
Вчера, 07:58 Комментарии8
Радимов: «„Вильярреал“ выиграет у МЮ со счётом 2:1 в основное время»
26 мая Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Timmi-80
Timmi-80 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
23 мая в 23:07
Посмотри Рубин-Зенит
ДСА
ДСА
22 мая в 15:21
Пашеш, пашеш, а играют другие.
Остапчук 67
Остапчук 67
22 мая в 14:07
Не знаю такого
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100