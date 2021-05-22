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Плутник: «„Локомотив“ ищет новых спонсоров»

22 мая 2021, 15:26

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник заявил, что клуб ищет новых спонсоров.

Встреча с болельщиками? Все прошло хорошо, мы поняли, что нам нужно чаще встречаться. У нас есть план работы, и клуб будет этим заниматься.

Как в моей жизни появился футбол? Я всегда жил на улице около стадиона «Локомотива», с папой туда ходили гулять. Мой первый посещенный матч был как раз матч «Локомотива» в Черкизове. Я даже помню, как Булыкин гулял по Большой Черкизовской улице после матчей, мы бегали с мальчишками за ним.

Есть ли ощущение настороженности со стороны коллег? В целом, что касается бизнес-процессов, футбольный клуб — такое же предприятие, просто со своими особенностями. Мне привычно находиться в роли управленца в клубе.

РЖД сокращает финансирование клуба? Поддержка РЖД остается неизменной, но поиск новых партнеров ведется. РЖД — главный и единственный акционер клуба, но мы работаем над тем, чтобы появились новые спонсоры. Это нужно, чтобы были новые возможности по развитию.

Ранее Александр Плутник заявил, что в московском футбольном клубе рассчитывают на то, что защитник Ведран Чорлука войдет в тренерский штаб «Локо» в следующем году.

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rubinovyi2
rubinovyi2
22 мая в 19:13
Спонсор никогда лишним не будет..))
ДАША Д
ДАША Д
22 мая в 17:28
Денег стало не хватать.
sv_1969
sv_1969
22 мая в 15:59
Колесо одно уже сдулось))
beefs
beefs
22 мая в 15:32
Надо же РЖД уже не тянет, неужели растащили....
Брулин
Брулин
22 мая в 15:27
Все сейчас ищат спонсоров(
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