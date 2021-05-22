Плутник: «„Локомотив“ ищет новых спонсоров»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник заявил, что клуб ищет новых спонсоров.

Встреча с болельщиками? Все прошло хорошо, мы поняли, что нам нужно чаще встречаться. У нас есть план работы, и клуб будет этим заниматься.

Как в моей жизни появился футбол? Я всегда жил на улице около стадиона «Локомотива», с папой туда ходили гулять. Мой первый посещенный матч был как раз матч «Локомотива» в Черкизове. Я даже помню, как Булыкин гулял по Большой Черкизовской улице после матчей, мы бегали с мальчишками за ним.

Есть ли ощущение настороженности со стороны коллег? В целом, что касается бизнес-процессов, футбольный клуб — такое же предприятие, просто со своими особенностями. Мне привычно находиться в роли управленца в клубе.