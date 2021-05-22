Шунин: «Я готов к ответственности в сборной России»

Голкипер сборной России рассказал о своей роли в национальной команде.

В последних играх ставка была сделана на меня. Я готов к ответственности. Что касается вратарского коллектива, то он отличный. Мы, вратари, находимся большую часть тренировки вместе. Мы готовим друг друга, нужно это делать качественно. Да, все приехали из разных команд, но мы поддерживаем друг друга. Никакого облегчения в связи отсутствием Гильерме не почувствовал. Конкуренция также есть. Тренерскому штабу виднее.

Ранее у меня было небольшое повреждение, болело колено, но медицинский штаб «Динамо» был на связи с членами штаба сборной России. Я очень рад, что сейчас могу работать в общей группе. Сейчас мне ничего не мешает.

В сборной хороший коллектив, мы все находимся вместе. Сейчас у нас непростой сбор, где нужно хорошо потренироваться перед сложными матчами. Мы все профессиональные спортсмены, а давление есть всегда. Игрокам не надо думать о постороннем.