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Шунин: «Я готов к ответственности в сборной России»

22 мая 2021, 13:47

Голкипер сборной России Антон Шунин рассказал о своей роли в национальной команде.

В последних играх ставка была сделана на меня. Я готов к ответственности. Что касается вратарского коллектива, то он отличный. Мы, вратари, находимся большую часть тренировки вместе. Мы готовим друг друга, нужно это делать качественно. Да, все приехали из разных команд, но мы поддерживаем друг друга. Никакого облегчения в связи отсутствием Гильерме не почувствовал. Конкуренция также есть. Тренерскому штабу виднее.

Ранее у меня было небольшое повреждение, болело колено, но медицинский штаб «Динамо» был на связи с членами штаба сборной России. Я очень рад, что сейчас могу работать в общей группе. Сейчас мне ничего не мешает.

В сборной хороший коллектив, мы все находимся вместе. Сейчас у нас непростой сбор, где нужно хорошо потренироваться перед сложными матчами. Мы все профессиональные спортсмены, а давление есть всегда. Игрокам не надо думать о постороннем.

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Leha-ha50
Leha-ha50
22 мая в 16:43
....В последних играх ставка была сделана на меня. .....
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Ты это Дюпину объясни , а заодно и Лантратову с Сафоновым.
Caniggia
Caniggia
22 мая в 15:37
Шунька самый дырявый воротчик из вызванных. Мы и так аутсайдеры в нашей группе, будем с финнами за 3-е место бороться, но с ним в воротах, наши шансы близки к нулю.
КЭТиК
КЭТиК
22 мая в 15:22
0-7 и ну не получилось.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
22 мая в 14:49
А как же ответственность Дюпина...???...).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
22 мая в 14:30
На словах все готовы,а потом будут обтекать после груповухи. "Простите", "извините", "мы старались", "мы могли".
Ironigor
Ironigor
22 мая в 14:10
Удачи тебе Антоха !!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
22 мая в 14:09
Это просто слова
rubinovyi2
rubinovyi2
22 мая в 14:01
Отдыхай,Юра Дюпин сказал,что он-лучший..)))
swed27
swed27
22 мая в 13:58
Как пионер всегда готов
SAFqwer
SAFqwer
22 мая в 13:52
Лучше будь готов физически и морально....
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