Шунин — о давлении: «Игрокам не стоит читать, что пишут вокруг»

Голкипер сборной России рассказал о давлении со стороны общественности.

Помогает ли недовольство болельщиков и СМИ перед турниром? В первую очередь игрокам не стоит читать, что пишут вокруг. Надо сконцентрироваться, впереди сбор – надо готовиться к важным играм, а читать стоит меньше – мой опыт мне это уже показал. Сколько людей – столько и мнений. Мы все профессионалы, давление всегда есть. Сейчас в сборной оно выше, но не надо думать ни о чём, кроме того, как максимально тренироваться, пытаться и в итоге сыграть.