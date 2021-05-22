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Шунин — о давлении: «Игрокам не стоит читать, что пишут вокруг»

22 мая 2021, 14:31

Голкипер сборной России Антон Шунин рассказал о давлении со стороны общественности.

Помогает ли недовольство болельщиков и СМИ перед турниром? В первую очередь игрокам не стоит читать, что пишут вокруг. Надо сконцентрироваться, впереди сбор – надо готовиться к важным играм, а читать стоит меньше – мой опыт мне это уже показал. Сколько людей – столько и мнений. Мы все профессионалы, давление всегда есть. Сейчас в сборной оно выше, но не надо думать ни о чём, кроме того, как максимально тренироваться, пытаться и в итоге сыграть.

Ранее Антон Шунин рассказал о своей роли в национальной команде.

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sv_1969
sv_1969
22 мая в 14:57
Мы все профессионалы.....по зарплате так и есть
ЮЗИК
ЮЗИК
22 мая в 14:46
Да с вас как с гуся вода
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