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Беглов: «Вся инфраструктура для проведения Евро в Петербурге готова»

22 мая 2021, 13:50

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город подготовил всю необходимую инфраструктуру для проведения чемпионата Европы по футболу.

У нас есть основной стадион, мы подготовили еще три площадки — это стадион «Петровский», «Турбостроитель» и площадка в Зеленогорске, где будут проходить тренировки. Фан-зона на Конюшенной площади, на Дворцовой площади зона просмотра. Также будет площадка у Юбилейного. Вся необходимая инфраструктура готова.

Что касается общей безопасности, у нас силовики хорошо работают. Работает штаб непосредственно на стадионе, поэтому все необходимые мероприятия проводятся, проходят тренировки, мы понимаем, что делать, знаем, как делать. Уже не раз проводили различные чемпионаты.

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Источник: tass.ru
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rubinovyi2
rubinovyi2
22 мая в 15:16
...и даже бакланы получили последнее китайское предупреждение..)))
mihaluch
mihaluch
22 мая в 14:16
Питер знает что делать в этих случаях.
Владимир 77
Владимир 77
22 мая в 14:05
Боярский даже усы приаккуратил по этому поводу
shlomo
shlomo
22 мая в 14:04
Ну и славненько
1bear
1bear
22 мая в 13:59
ждём,надеемся,верим
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