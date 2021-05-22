Беглов: «Вся инфраструктура для проведения Евро в Петербурге готова»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город подготовил всю необходимую инфраструктуру для проведения чемпионата Европы по футболу.

У нас есть основной стадион, мы подготовили еще три площадки — это стадион «Петровский», «Турбостроитель» и площадка в Зеленогорске, где будут проходить тренировки. Фан-зона на Конюшенной площади, на Дворцовой площади зона просмотра. Также будет площадка у Юбилейного. Вся необходимая инфраструктура готова.

Что касается общей безопасности, у нас силовики хорошо работают. Работает штаб непосредственно на стадионе, поэтому все необходимые мероприятия проводятся, проходят тренировки, мы понимаем, что делать, знаем, как делать. Уже не раз проводили различные чемпионаты.