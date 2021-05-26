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Тухель: «Канте сыграет в финале ЛЧ с „Ман Сити“, если будет в форме»

26 мая 2021, 11:17
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о повреждении полузащитника Нголо Канте в преддверии финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (29 мая).

Что касается Нголо, я думаю, что просто выведу его на тренировочное поле в среду, не спрашивайте больше, если возникнут какие-то проблемы.

Может быть, я больше не буду разговаривать с врачами и физиотерапевтами, чтобы не слышать больше ни сомнений, ни жалоб! Он выглядит хорошо, и я надеюсь, что так оно и останется.

Он добился огромных успехов в лечении. Дальнейшие новости будут в среду, но мы надеемся, что он вернется к тренировкам. Он будет играть, если будет в форме.

Мы попробуем в среду, если нет, то попробуем в четверг, если нет, то попробуем в пятницу. Если он не справится, то у нас на скамейке запасных будет сильный парень с Кепой Аррисабалагой. Снимки не показывают, что травма слишком серьезна.

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Все комментарии
azkan
azkan
26 мая в 15:11
Зря он вспомнил про Кепу ))
А Канте быстрейшего выздоровления!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 мая в 14:15
Слово ЕСЛИ портит всё.
ДАША Д
ДАША Д
26 мая в 11:49
Игрок очень старался.
sv_1969
sv_1969
26 мая в 11:29
Без него трудно будет
shlomo
shlomo
26 мая в 11:20
Посмотрим на него в матче
ЮЗИК
ЮЗИК
26 мая в 11:19
Желательно чтобы сыграл
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