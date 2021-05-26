Тухель: «Канте сыграет в финале ЛЧ с „Ман Сити“, если будет в форме»

Главный тренер «Челси» высказался о повреждении полузащитника в преддверии финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (29 мая).

Что касается Нголо, я думаю, что просто выведу его на тренировочное поле в среду, не спрашивайте больше, если возникнут какие-то проблемы.

Может быть, я больше не буду разговаривать с врачами и физиотерапевтами, чтобы не слышать больше ни сомнений, ни жалоб! Он выглядит хорошо, и я надеюсь, что так оно и останется.

Он добился огромных успехов в лечении. Дальнейшие новости будут в среду, но мы надеемся, что он вернется к тренировкам. Он будет играть, если будет в форме.

Мы попробуем в среду, если нет, то попробуем в четверг, если нет, то попробуем в пятницу. Если он не справится, то у нас на скамейке запасных будет сильный парень с Кепой Аррисабалагой. Снимки не показывают, что травма слишком серьезна.