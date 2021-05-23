Голкипер «Челси» Менди получил травму. Финал ЛЧ через 6 дней

Голкипер «Челси» Эдуар Менди получил травму в матче АПЛ против «Астон Виллы» (1:2). О состоянии игрока рассказал главный тренер «синих» Томас Тухель:
Он чувствует сильную боль в ребрах. Завтра у нас будет более полная информация о степени серьезности его травмы.
Если это будет возможно, мы постараемся сделать все, чтобы Менди смог сыграть в субботу. Посмотрим, будет ли это возможно.
В субботу, 29 мая, «Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.
Ничего не смогли сделать. Значить слабо сыграли.
Ничего не смогли сделать. Значить слабо сыграли.
Я бы хотел видеть в финале Баварию, ведь она сильнейшая команда в мире,но в кубках имеет место быть дело случая.
Я бы хотел видеть в финале Баварию, ведь она сильнейшая команда в мире,но в кубках имеет место быть дело случая.
Ну не могут те легенды быть. Но игра будет легендарная. Для МС, это будет их первый кубок чемпионов. Для Челси Тухеля тоже, много молодежи и они будут помнить этот свой первый кубок на всю жизнь, когда станут легендами.
Ну не могут те легенды быть. Но игра будет легендарная. Для МС, это будет их первый кубок чемпионов. Для Челси Тухеля тоже, много молодежи и они будут помнить этот свой первый кубок на всю жизнь, когда станут легендами.
хочется чтобы команды были в сильнейших составах.
хочется чтобы команды были в сильнейших составах.