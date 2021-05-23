Голкипер «Челси» Менди получил травму. Финал ЛЧ через 6 дней

Голкипер «Челси» получил травму в матче АПЛ против «Астон Виллы» (1:2). О состоянии игрока рассказал главный тренер «синих» Томас Тухель:

Он чувствует сильную боль в ребрах. Завтра у нас будет более полная информация о степени серьезности его травмы.

Если это будет возможно, мы постараемся сделать все, чтобы Менди смог сыграть в субботу. Посмотрим, будет ли это возможно.