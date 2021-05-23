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Голкипер «Челси» Менди получил травму. Финал ЛЧ через 6 дней

23 мая 2021, 22:19

Голкипер «Челси» Эдуар Менди получил травму в матче АПЛ против «Астон Виллы» (1:2). О состоянии игрока рассказал главный тренер «синих» Томас Тухель:

Он чувствует сильную боль в ребрах. Завтра у нас будет более полная информация о степени серьезности его травмы.

Если это будет возможно, мы постараемся сделать все, чтобы Менди смог сыграть в субботу. Посмотрим, будет ли это возможно.

В субботу, 29 мая, «Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

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Все комментарии
azkan
azkan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
24 мая в 18:31
Понятно, все хотят видеть кого то в финале. И считают того или иного сильнейшим или слабейшим. Две игры были у Баварии чтобы решить вопрос прохода.
Ничего не смогли сделать. Значить слабо сыграли.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ azkan (раскрыть)
24 мая в 13:19
Челси в финале не совсем по делу, хотя пешеходный Реал они убегали по делу.
Я бы хотел видеть в финале Баварию, ведь она сильнейшая команда в мире,но в кубках имеет место быть дело случая.
azkan
azkan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
24 мая в 10:41
)) Я то по своей простоте подумал, что есть легенды действующие и ты хочешь именно на них посмотреть.
Ну не могут те легенды быть. Но игра будет легендарная. Для МС, это будет их первый кубок чемпионов. Для Челси Тухеля тоже, много молодежи и они будут помнить этот свой первый кубок на всю жизнь, когда станут легендами.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ azkan (раскрыть)
24 мая в 10:34
Лэмпард, Чех,Терри, Эсьен, Дрогба, Анелька
azkan
azkan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
24 мая в 10:26
О каких легендах футбола вторите?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ vastudio (раскрыть)
24 мая в 07:45
Ну а что интересного если ни одной легенды футбола на поле не будет
vastudio
vastudio ответ 25процентный клоун (раскрыть)
24 мая в 01:29
Только твоё мнение. Для меня, как болельщика Челси, наоборот интересный долгожданный матч.
dzvinka
dzvinka
23 мая в 22:59, ред.
очень не приятно, но мож подлатают, наколют, и все получится
хочется чтобы команды были в сильнейших составах.
Rheinfall
Rheinfall
23 мая в 22:53
Кепа твой выход) Против МС думаю бессильны что тот что этот.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
23 мая в 22:46
Кепа видать заказал фортуне Финалы.
25процентный клоун
25процентный клоун
23 мая в 22:43
Самый скучный и не интересный финал в истории лч нас ждёт
sv_1969
sv_1969
23 мая в 22:32
Это потеря будет конечно
beefs
beefs
23 мая в 22:31
надо же, как некстати, надеемся на лучшее...
Stalker-ato
Stalker-ato
23 мая в 22:27
Если в воротах будет Кепа,то Челси надо со стартового свистка играть так,как будто они 1-0 проигрывают.
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