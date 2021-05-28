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Представители «Локо» сообщили об ушибах и ссадинах после драки в Грозном

вчера, 09:35
Ахмат (мол)Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)1 : 5Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол)Матч завершен

Руководитель пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов отреагировал на массовую потасовку во время матча молодежного первенства между «Ахматом» и «Локомотивом».

Вероятно, все началось с того, что 99-й номер команды из Грозного, Лечи Садулаев, толкнул арбитра, который показал ему вторую желтую карточку за ругательство. Судья отразил это в протоколе.

Представители «Локо» сообщили об ушибах и ссадинах некоторых своих игроков. За более точной медицинской информацией лучше обратиться в московский клуб.

К счастью, выбежавшие на поле представители обеих команд не участвовали в драке, а предприняли все усилия, чтобы успокоить страсти. Нашлись миротворцы и среди футболистов. Конфликт быстро погасили и игру продолжили. Спасибо «Локомотиву», который не стал устраивать демаршей.

Материалы будут переданы в КДК, который у нас и выносит наказания. Что касается санкций, то с нашей стороны было бы некорректно давать оценки и прогнозировать такие вещи. Мы уверены, что КДК разберется и вынесет справедливый вердикт.

Со своей стороны осуждаем любое проявление неспортивного поведения и тем более применение насилия. Тем, у кого чешутся кулаки и кто таким образом отыгрывается за поражения, наверное, лучше уйти в ММА.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 14:12
Это Вы объясните членам комиссии, которые разбирали случай избиения Широковым
футбольного арбитра Данченкова.
mor57
mor57
вчера в 12:30
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 11:54
    "Разработать мероприятия, направленные на защиту арбитров". Не надо ничего разрабатывать ( у нас подобных мероприятий в каждой отрасли хозяйства хоть отбавляй, толку, правда, от этого никакого ). Такие действия в отношение судей были, есть и будут, и не только у нас. Наказание должно быть соответствующее, вот и все мероприятия. Чтобы полевые игрочишки знали, что в случае подобных действий наказание будет таким строгим, что мало не покажется, чтобы они сто раз подумали, прежде чем "погладить" арбитра или дружески "потрепать" его по плечу.
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    вчера в 11:54
    вспомнил момент из "СтопХАМ", когда устроили потасовку у ТЦ
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 11:49
    Широкова не наказали как следует, вот и опираясь на прецедент, стали поколачивать судей не оглядываясь...

    Конечно поведение футболистов можно затолкать в формулировку "потолкались немножко", но судьи...?! Как можно работать с мыслью, что сейчас может прилететь...?
    neukomm
    neukomm ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 11:43
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 11:10, ред.
      Меня в этой информации больше всего напрягло, что ЭТО случилось в матче молодёжных команд. Куда-то в пропасть мы катимся...
      Vitaly Tarasov
      Vitaly Tarasov
      вчера в 10:21
      А Дзюба то был прав, когда говорил что в Грозном обстановка так себе
      stanichnik
      stanichnik
      вчера в 10:19
      Не зная всех подробностей, трудно объективно судить о произошедшем, но в любом случае должно быть проведено тщательное разбирательство инцидента, дана оценка с вынесением строго наказания виновных и нарушителей. И прежде всего это должны сделать руководители чеченского футбола, чтобы поддержать свой авторитет и репутацию своих спортсменов. Кроме того необходимо разработать мероприятия, направленные на защиту футбольных судей от подобных действий.
      311
      311
      вчера в 10:18
      Очень осторожное высказывание пресс-службы РПЛ. Уверен, что уже всё замяли!)
      112910415
      112910415
      вчера в 10:05
      накажут легонько ...деликатная же ситуация ...
      d_fincher
      d_fincher
      вчера в 09:50, ред.
      Сделали вид, что ничего не случилось. Это же Чечня.
      ДСА
      ДСА
      вчера в 09:49
      Ждем реакцию Кадырова, ММА - это камень в его огород.
      Mangur
      Mangur
      вчера в 09:49
      Стюардессы напали в аэропорту?
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 09:48
      Опять судьи виноваты !
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 09:47
      Наши реалии и действительность. Коррупция в судейском корпусе , оскорбления , драки , капитан Сборной дзюба и " всегда чемпион зенит."
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 09:39
      Наверно ушибы и ссадины есть и у игроков Ахмата. Но они не стали сообщать о таких мелочах
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 09:39
      Махались не понарошку...
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