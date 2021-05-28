Представители «Локо» сообщили об ушибах и ссадинах после драки в Грозном

Руководитель пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов отреагировал на массовую потасовку во время матча молодежного первенства между «Ахматом» и «Локомотивом».

Вероятно, все началось с того, что 99-й номер команды из Грозного, Лечи Садулаев, толкнул арбитра, который показал ему вторую желтую карточку за ругательство. Судья отразил это в протоколе.

Представители «Локо» сообщили об ушибах и ссадинах некоторых своих игроков. За более точной медицинской информацией лучше обратиться в московский клуб.

К счастью, выбежавшие на поле представители обеих команд не участвовали в драке, а предприняли все усилия, чтобы успокоить страсти. Нашлись миротворцы и среди футболистов. Конфликт быстро погасили и игру продолжили. Спасибо «Локомотиву», который не стал устраивать демаршей.

Материалы будут переданы в КДК , который у нас и выносит наказания. Что касается санкций, то с нашей стороны было бы некорректно давать оценки и прогнозировать такие вещи. Мы уверены, что КДК разберется и вынесет справедливый вердикт.