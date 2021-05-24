Зарема Салихова — ключевая фигура «Спартака». Вернется править, даже если уйдет сейчас

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сегодня, 15:56

Человек, который пытается все изменить.

Обычно футбольное межсезонье надоедает уже на следующий день после заключительного тура РПЛ , но только не в этот раз. Зарема Салихова устроила такой бунт в «Спартаке», что неравнодушных практически не осталось. При этом футбольная тусовка поделилась на два лагеря: одни поддерживают женщину, которая срывает покровы и требует от всех клубных департаментов стратегии развития, а другие уверены, что Салихова нанесла непоправимый ущерб клубу и занимается личным пиаром, который не имеет отношения к «Спартаку».

Что ж, давайте хладнокровно все обсудим, проанализируем эффект от демарша Заремы Равилевны и разберем основные претензии к ней.

Основной посыл Салиховой: у «Спартака» управленческая дисфункция

За последние пару дней Салихова дала несколько горячих комментариев, вышла из совета директоров «Спартака» (вероятно, пока только на словах), прошлась по работе спортивного департамента во главе с Дмитрием Поповым и усомнилась как в самом механизме выбора тренера, так и в основном кандидате, португальце Витории. Конечно, забронзовевшие профессионалы, «прожившие жизнь в футболе», искренне убеждены, что эта женщина ничего не понимает и судит обо всем с позиции избалованного властью дилетанта. Но правда в том, что этим специалистам в принципе претит идея о том, что их решения и стиль работы могут быть поставлены под сомнения. А тут от них требуют составление стратегий, планов и соблюдения регламентов.

Но в чем не до конца права Салихова? Как минимум, она представительница семьи владельца клуба, поэтому прозрачность в материальных вопросах — зона ее личной заинтересованности. Может быть, как честолюбивый начинающий руководитель она немного перегибает палку с принципиальностью в некоторых моментах, но между строк читается основная причина недовольства Салиховой: ее буквально бесит запущенная форма управленческой дисфункции, от которой страдает «Спартак». И ведь это всем известно, однако впервые о тяжком недуге заговорил человек, побывавший внутри клуба, подтвердивший диагноз с помощью нескольких ярких примеров.

1. «Стать чемпионом — это не стратегия, это лозунг».

Зарема Салихова утверждает, что Дмитрий Попов до сих пор не предоставил спортивную стратегию даже на ближайший год, не говоря о среднесрочных и долгосрочных перспективах. И ведь это не оценочное суждение деятельности спортивного директора: такой документ либо есть, либо его нет. Попов в своей должности полгода, ему много раз напоминали о необходимости зафиксировать план спортивного развития клуба, но этого сделано не было.

2. «Категорически не согласна с процедурой утверждения главного тренера».

Спортивный департамент лишил совет директоров возможности выбрать главного тренера. У Попова всегда был ровно один кандидат: зимой Сетьен (была организована онлайн-конференция в декабре), сейчас Витория (прилетал на встречу с Салиховой и Федуном в апреле). И снова имеем дело с пересказом фактических событий: зимой Попов был готов предложить «Спартаку» только Сетьена, но тогда хотя бы была альтернатива, которой воспользовались, оставив Тедеско. Сейчас до совета директоров дошел только один кандидат, хотя за полгода можно было организовать несколько встреч, ради которых Салихова была готова лететь в любую точку Европы. Еще один симптом управленческой дисфункции.

3. «Удивили ответы Руя Витории на собеседовании».

Витория показался Салиховой не слишком заинтересованным человеком: не посмотрел ни одного матча «Спартака» перед встречей с владельцами клуба («Во время полета из Лиссабона можно посмотреть три игры») и не смог внятно объяснить предшествовавший увольнению неудачный период в «Аль Насре». При этом Зарема подчеркивает, что не обладает должной компетенцией для оценки тренерского таланта соискателя. И это логично.

Оценка уровня специалиста — это задача спортивного департамента, таланта Витории хватило, чтобы стать соискателем работы в «Спартаке», но собеседование с владельцами также является нормальной практикой. Правильные вопросы помогут прояснить характер кандидата, его мотивацию, адекватность, умение и желание коммуницировать, даже какие-то личные моменты, которые могут влиять на работу.

Судя по всему, Витория показался Салиховой гастролером, который видит в «Спартаке» очередную синекуру после арабского опыта. Впечатление, которое произвел португалец при очном общении — повод для обоснованного сомнения, тем более есть, с кем сравнить — с честным, профессиональным и горящим своей работой Тедеско.

И здесь бы Попову организовать встречи с другими кандидатами, но вместо этого спортивный директор отстаивает своего единственного. Такой подход настораживает и наводит на определенные мысли, а для Салиховой — это причина объявить о выходе из совета директоров. Зарема не готова играть по этим правилам, но сейчас она делает все для того, чтобы эти правила изменить, вернуться в игру, не так ли?

Основная претензия к Салиховой: несвоевременность бунта, раскачивание лодки и личный пиар

Критически настроенные журналисты, болельщики и «люди футбола», даже соглашаясь по существу с некоторыми тезисами Заремы, педалируют главную претензию к ней: этот бунт несвоевременный и не в той форме, чтобы пойти на пользу «Спартаку». Ведь встреча с Виторией была в апреле, а в совет директоров клуба Салихова вошла за две с половиной недели до выхода из него, когда кандидатура португальца уже была основной.

Я думаю так: не бывает правильного времени для революций. Но если говорить об этом демарше, то как раз спортивные интересы «Спартака» учтены были. Или лучше бы Салихова зажгла в разгар борьбы за путевку в Лигу чемпионов? Да, времени на поиски нового главного тренера остается мало, но за три недели (столько осталось до начала сборов) можно расширить круг претендентов, провести еще несколько встреч, а вот если бы Зарема начала раскачивать лодку до окончания чемпионата, то возможный финиш «Спартака» вне зоны ЛЧ был бы на ее совести.

Вероятно, и заход в совет директоров «Спартака» был попыткой повлиять на ситуацию с назначением тренера изнутри, ведь до этого Салиховой не требовалась официальная должность, чтобы выполнять функции теневого генерального директора. Изнутри не получилось, и она пошла на крайние меры. Пожалуй, созданной шумихи уже хватает, чтобы отказаться от назначения Руя Витории главным тренером.

Два пути «Спартака»: с Виторией или с тренером, которого одобрит Салихова

Сейчас у «Спартака» два пути. Первый из них достаточно сомнительный: все-таки посадить Руя Виторию на пороховую бочку и надеяться, что все будет хорошо. А если все не будет хорошо, то тренер уйдет вместе со спортивным директором Поповым, а Салихова вернется со словами: «А я же говорила!» И наверняка с возросшим влиянием. Впрочем, тут нужно четко понимать, что она приблизила провал Витории, сейчас это уже не та ситуация, если бы Руй пришел по-тихому.

Второй путь — отказаться от забракованного Витории и позволить «Царице», как ее называют некоторые лидеры мнений, выбрать подходящего тренера. Если Салихова настолько уверена в своем здравом смысле, интуиции и советниках, что готова взять на себя ответственность за ключевое кадровое решение накануне 100-летия клуба, то карты ей в руки и груз на плечи.

Не сомневаюсь, что Зарема Салихова рано или поздно возьмет власть в «Спартаке» в свои руки, и лучше, если она примет желанные бразды правления и всю ответственность сразу, а не дожидаясь возможности самоутвердиться за счет чужой неудачи, которую собственноручно запрограммировала. Говорить правильные слова и воплощать их в жизнь — не одно и то же, менеджерский талант Заремы нуждается в проверке цепочкой принятых решений. И да, она честно выиграла эту битву за штурвал «Спартака», счет в ее пользу уже не изменить. Вопрос в том, когда прозвучит финальный свисток, фиксирующий победу.