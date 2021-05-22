Занижение возраста в футболе – популярная практика. Обвиняли не только африканцев

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сегодня, 16:25

Обычно доказать подлог или не хотят, или не могут.

«Переписывают» ради побед и денег

Веселая тема, поэтому начнем с жизненного прикола. 11 лет назад американская пара удочерила девочку из приюта. Через год ребенок начал прятать ножи, угрожать убить родителей, подмешивал в кофе разную гадость. И это не пересказ ужастика. За маленькую девочку себя выдавала 30-летняя женщина с метровым ростом.

Жизнь бывает причудливой, а в футболе все проще — нет разницы, сколько человеку лет, когда здорово играет. Если предположить, что Это’О не 40 лет, а больше, у него не заберут голы и трофеи. Подделывают документы чаще ребенку, клеймо преступления ставят на детей. Тогда винить надо не футболистов, а их родителей, тренеров и агентов.

С другой стороны, это чистое мошенничество. Вот только за подделку документов во многих странах не такие уж большие наказания. Связано с тем, что сами чиновники постоянно химичат с бумагами. Не примут закон, по которому за неправильную справку или печать посадят за десять лет. В России лишь пару лет назад ужесточили наказания – до двух лет лишения свободы.

Чаще отделываются более мягким решением суда, вроде штрафа. Чиновники в курсе, сколько в спорте – особенно в борьбе и других контактные видах, «переписанных». В футболе занижение возраста связано с победами на детском уровне, когда выигрывают с бородатыми детьми. А еще аферы видим из-за желания заработать. В 5-7 лет разница в полгода сказывается на качестве футбола.

А потом в 23, когда по паспорту 18, можно заработать на трансфере. Всех впечатляют талантливые юниоры, а 24-летнего уже сложно назвать подающим большие надежды. К слову, у этой медали есть обратная сторона. Лукаку часто обвиняют в подделке паспорта, хотя родился в Бельгии, а не в Африке. Просто оказался акселератом – был на две головы выше сверстников.

Популярная история для Африки

Чем сильнее документооборот завязан на электронные базы данных – тем сложнее организовать подлог. Этот разговор приурочен к свежему скандалу из Габона. Бывший игрок «Ростова» Канга, возможно, окажется Киджаку-Киджаку Киджангана. Похоже, ему 35 лет, родился в Киншасе. Через год умерла мама, а позже нашлась приемная семья.

Вот тогда и сделали ребенка на пять лет младше. Теперь детали всплыли, нашлись документы о смерти биологической матери до официального года рождения. Национальная команда Габона вряд ли получит наказание в отборе к КАН, но Канга рискует нарваться на санкции. Впрочем, какой это уже по счету скандал с «переписанными» футболистами из жаркого континента?

В 2014 году шутники из итальянского издания приписали 17-летнему хавбеку «Лацио» Джозефу Минала «признание», что ему якобы 41 год, а выдает себя за подростка, ведь надо пересылать деньги родственникам. «Орлы» гневно опровергли информацию. Минала прошел проверки, а выглядит старше своих лет, что не преступление. Но куда чаще такие скандалы заканчиваются серьезными разоблачениями.

Представитель «Партизана» уверял, что известный нигерийский защитник Тарибо Уэст умудрился скинуть целых 12 лет. Фантастика, но всякое бывает, как знаем по 30-летнему «ребенку» с ножом под подушкой. Пару лет назад была история, что в «Гамбурге» всплыл Бакери Джатта из Гамбии, который оказался в Германии в 2015 году в роли беженца. Якобы сирота, якобы юный.

Позже раскопали, что в том же году исчез игрок Бакари Даффе. Пропадает профессиональный футболист одного возраста, потом появляется юный сирота с навыками игры во второй команде «Гамбурга». Нашлись бывшие тренеры, что подтвердили личность Даффе, что не помешало якобы 22-летнему Бакери Джатте сыграть 36 матчей за «динозавров» в Бундеслиге 2, забить 5 мячей и отдать 4 голевые передачи.

В ФИФА обычно закрывают глаза

Обвиняли Мартинса и Эменике, но мелочь, вроде поддельного свидетельства о рождении, мало кого в футболе интересует. Чиновникам из Швейцарии лишь важно, чтобы представители континента за них голосовали, а это значит, что можно закрыть глаза на мелкие махинации. Хотя речь не только об Африке.

Джанни не захотел ссориться с колумбийцами, а ведь возраст Фалькао ставили под сомнение. Форвард публиковал документы, но не всех убедил, ведь отец Радамеля тоже играл в футбол. Выйти в Колумбии 80-х на людей, что организуют поддельные документы со скидкой на два года, мог легко. Спортсмены часто в одних клубах и ресторанах с бандитами.

Также Инфантино не обращает внимания, как работали в девяностых в России. Кто подделывал документы – подчищал хвосты, а РФС и РПЛ тема не очень интересна. Строгого наказания за обман с возрастом давно не видели. А мелкие махинации могут быть до сих пор, родителей юных футболистов много раз обвиняли в откате на полгода.

И никто не наказан. Хотя был такой парень из «Кьево», звали его Эриберто. Бразилец с итальянским паспортом. В 2002 году задолжал агенту, а тот слил информацию в СМИ . Лусиано попал в молодежку «Палмейраса» по поддельному паспорту соседа. В Европе, следовательно, играл под чужим именем. Три года разницы помогли разогнать карьеру, но дальше был штраф в 100 тысяч евро и 7 месяцев дисквалификации.

Но доказать что-то сложно. Сразу набегают адвокаты, чиновники, что подделывали документы, отбиваются до последнего. Найдете одноклассников – скажут, что вам заказали сюжет. И не одноклассники это, а нанятые актеры. Вот так схема и работает. Причем в Гамбурге такая же реакция, как в Киншасе – отрицание. Хорошо лишь, что мир бородатых детей в футболе отступает с появлением социальных сетей.

У родителей на странице семейные фотографии будущего футболиста с пеленок. А раньше на мошенничество с возрастом часто шли футболисты из бедных стран в поисках лучшей жизни. Известный ганский форвард Тони Йебоа пририсовал два года, чтобы заключить контракт в Германии. Играл за «Айнтрахт», «Лидс» и «Гамбург». И хотя позже обман раскрыли, не был строго наказан, хотя речь шла о звезде – дважды лучшем снайпере сезона в Бундеслиге.

Пусть практика глупая, но довольно популярная в прошлом. Не совсем удивительно, что в центре нового скандала ветеран – если Канга реально 35 лет, то документы нарисовали в начале девяностых. В принципе, как и большинству фигурантов похожих историй.