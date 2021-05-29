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Иско — единственный игрок «Реала», который не попрощался с Зиданом

вчера, 14:34

Позавчера Зинедин Зидан покинул должность главного тренера «Реала».

Все игроки первой команды, кроме Иско, попрощались с французским специалистом в соцсетях, посвятив уходу наставника отдельные публикации. Испанский полузащитник стал единственным, кто не сделал это.

По данным СМИ, у футболиста и тренера был конфликт. Иско хотел уйти из «Реала», потому что получал мало игровой практики.

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3_DEIVID
3_DEIVID ответ Loko best 1 (раскрыть)
вчера в 21:20
Вряд ли, учитывая характер Зидана. И у меня речь не про соц сети, а личный разговор.
Loko best 1
Loko best 1 ответ 3_DEIVID (раскрыть)
вчера в 21:16
В том,что он ничего и не ответит и Иско это прекрасно понимает.
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Loko best 1 (раскрыть)
вчера в 20:50
А в чём заключается не мужественность поступка сказать Зидану в лицо на прощание: Вали уже на ...?
Loko best 1
Loko best 1 ответ 3_DEIVID (раскрыть)
вчера в 20:37
Я не говорил,что Иско где-то неправ,я сказал,что мое и ваше понимание мужского поступка не сходится.Я считаю,что если уж ты решил слать кого-то,то делать это надо было когда Зидан был тренером,а не сейчас.
Знатог
Знатог
вчера в 19:55
Иско ты не скажешь до свиданья, Иско не прощается с тобой....
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Loko best 1 (раскрыть)
вчера в 18:50
Это некрасиво зато честно, прямо. А лицемерить там типа из уважения, это вообще последнее дело. Иско на 100% прав, лучше вообще ничего не писать. Да и вообще никто ничего не обязан, тем более через соцсети какие-то слова на прощания писать. Взяли моду всё через эти го...ресурсы делать.
Hamman
Hamman
вчера в 17:47
Никто никому ничего не обязан!
Каждый сам решает в меру своей воспитанности. Иско не обязан официально прощаться с тренером. Это делается в знак уважения.
И Зидан не обязан был ставить Иско в состав. Не обязан так как в состав ставятся те кто лучше на данный момент. А Иско жалкое подобие себя самого трёх годичной давности. Второй Бейл так сказать. Оба ярко блеснув пару сезонов, затем забили на свой прогресс в команде. Единственное в чем неоспоримо прогрессировали оба, это в длине причёски...
Иско скоро забудется, а Зидан Легенда!
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
вчера в 16:51
Так новость то не о том, что Иско не попрощался. Новость о том, что не попрощался в СОЦ СЕТЯХ.. типо все в твитере пальцами натыкали прощание, а он, гад такой, наверно по старинке.. решил рот с языком использовать, что бы разговором попрощаться.
Loko best 1
Loko best 1 ответ 3_DEIVID (раскрыть)
вчера в 16:21
Офигенно мужской поступок конечно в вашем понимании,слать куда-то,когда Зидан ушел...если уж слать,то делать это нужно было тогда,когда ещё Зидан был тренером.
Ironigor
Ironigor ответ 3_DEIVID (раскрыть)
вчера в 16:04
Вообще не об этом.
Я совсем о другом говорю. Никто не кому ничем не обязан. Обыкновенные человеческие понятия. Хотя бы из уважения к легенде футбола и хорошему тренеру . Почему-то один "великий" Иско видите ли не соизволил попрощаться ?!! Ладно дружище , закрыли эту тему. Спасибо тебе за понимание. Всем Добра.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
вчера в 15:56
Играл бы лучше... Когда выходил на поле, ничего,что ждут от ,,галактикос" не показывал; от таланта лишь понты остались.
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:55
Т.е. если кто-то добился больше тебя в чём-то, то ты просто обязан перед ним прогибаться, поздравлять или прощаться с ним, хотя тебе на данного персонажа наср... и он тебе не приятен, как человек? На ... это лицемерие.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:49
Невоспитанный товарищ.
Ironigor
Ironigor ответ 3_DEIVID (раскрыть)
вчера в 15:48, ред.
По ... - больно , и эхом отзывается в голове. )))
И вообще, кто такой Иско ??? А кто такой Зидан!!! Небо и земля.
Ironigor
Ironigor ответ Kirill Sersnjov (раскрыть)
вчера в 15:46
Да без разницы , можно просто и на словах.
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:40
Какой момент? Что он в инсту или твитер пальцем не натыкал прощание?
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
вчера в 15:39, ред.
«Не попрощался в соц сетях»? Офигеть .. как он мог. Нужно вообще всю жизнь в соц сети переводить. Соц жену и соц детей заводить...
Я вот сходил в туалет хорошо сегодня.. простите, что в соц сети не выложил.. маразм..
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:36
По-мужски было бы если Иско на прощание сказал Зидану: вали уже на ...
Но это также было бы и неэтично. А так хотя бы лицемерить не стал, что ему по... на уход данного тренера.
David Young
David Young
вчера в 15:06
Не очень красиво со стороны Иско. С другой стороны и врать он не стал, судя по всему у них в лучшем случае средние отношения с Зиданом.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:55
Детский сад какой-то !!! Обиделся мальчишка.
Не бери мои игрушки и не играй в моей песочнице !!!
Вроде взрослые люди, мужчина, а что за обиженку включил ??? Как бы там не было, какие бы не возникали недопонимания , этот момент совсем не красит Иско. И я думаю не один он только был недоволен какими-то действиями Зидана , у каждого есть что сказать ему. Однако все нашли в себе здравомыслие попрощаться!!! Жаба за пазухой квакает и воняет !!! Это ни есть хорошо !!! Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:43
Иско можно понять.Зидан его столько лет мариновал, обойдется и без прощания Иско.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:37
Он и не обязан
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:35
И имеет на это право.
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