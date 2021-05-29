Иско — единственный игрок «Реала», который не попрощался с Зиданом

Позавчера Зинедин Зидан покинул должность главного тренера «Реала».
Все игроки первой команды, кроме Иско, попрощались с французским специалистом в соцсетях, посвятив уходу наставника отдельные публикации. Испанский полузащитник стал единственным, кто не сделал это.
По данным СМИ, у футболиста и тренера был конфликт. Иско хотел уйти из «Реала», потому что получал мало игровой практики.
Каждый сам решает в меру своей воспитанности. Иско не обязан официально прощаться с тренером. Это делается в знак уважения.
И Зидан не обязан был ставить Иско в состав. Не обязан так как в состав ставятся те кто лучше на данный момент. А Иско жалкое подобие себя самого трёх годичной давности. Второй Бейл так сказать. Оба ярко блеснув пару сезонов, затем забили на свой прогресс в команде. Единственное в чем неоспоримо прогрессировали оба, это в длине причёски...
Иско скоро забудется, а Зидан Легенда!
Каждый сам решает в меру своей воспитанности. Иско не обязан официально прощаться с тренером. Это делается в знак уважения.
И Зидан не обязан был ставить Иско в состав. Не обязан так как в состав ставятся те кто лучше на данный момент. А Иско жалкое подобие себя самого трёх годичной давности. Второй Бейл так сказать. Оба ярко блеснув пару сезонов, затем забили на свой прогресс в команде. Единственное в чем неоспоримо прогрессировали оба, это в длине причёски...
Иско скоро забудется, а Зидан Легенда!