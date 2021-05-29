Иско — единственный игрок «Реала», который не попрощался с Зиданом

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вчера, 14:34

Позавчера покинул должность главного тренера «Реала».

Все игроки первой команды, кроме Иско, попрощались с французским специалистом в соцсетях, посвятив уходу наставника отдельные публикации. Испанский полузащитник стал единственным, кто не сделал это.