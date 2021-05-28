ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2020/2021

Рекламный контракт с Неймаром расторгли из-за обвинений в домогательствах

вчера, 09:55

Nike решил расторгнуть соглашение с нападающим ПСЖ Неймаром.

Причиной послужил скандал, в который попал футболист. В 2016 году одна из сотрудниц компании рассказала своим друзьям и коллегам, что форвард пытался принудить ее к сексу с ним в номере его отеля в Нью-Йорке, где она помогала ему с координацией мероприятий и логистикой.

Якобы контракт, который действовал до 2028 года, был расторгнут еще летом прошлого года, но тогда компания не объяснила причину такого решения.

Расследование началось в 2019 году. Сторона Неймара отрицает данные обвинения.

Недавно бразильца обвиняли в организации вооруженного нападения.

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dalex83
dalex83
вчера в 14:33
Кокорин и Мамаев махая стулом :Неймар нас не перегреешь)
rbuw9g8ge9hd
rbuw9g8ge9hd
вчера в 14:33
Не понимаю,в этом сатанистком мировом порядке,который приветсвует гомосексуализм итд большинство так живут,то есть любой мужчина если рядом красивая девушка,как то предлагает секс ей и Неймар наверно просто предложил по обычаям этой системы.
Nike наверно в обиде,что Неймар не гомик как они сами,поэтому расторгли контракт.
dalex83
dalex83
вчера в 14:32
Неймар : во время участия в футбольном матче до меня домогался Дзюба …
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 12:03, ред.
Ней молоток, его футбольный образ диссонирует с реальным.Если виноват-то пусть доказывают. А то ишь, некая сотрудница, да еще и в 2016. Ней правильную тактику выбрал-хотят-пусть доказывают, в отличии от КР7, который сразу все признал.
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:01
Маньяк, насильник, бандит и террорист!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:39
Однако шустрый этот малый, девицу честную, небось на халяву, хотел обесчестить... Или пообещал и "кинул"!?))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 11:32
Соккер, вы если даже приводите источник, то хотя бы цитируйте его правильно.

Nike ГОД НАЗАД расторг контракт с Неймаром после того, как ОН ОТКАЗАЛСЯ СОТРУДНИЧАТЬ в расследовании обвинений в домогательствах.
требл
требл
вчера в 10:43
В мире, где деньго- и властьимущим позволяется много большее, чем рядовым людям, вступиться за сотрудницу в противостоянии с влиятельным человеком и понести из-за этого финансовые убытки дорогого стоит. Респект.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:41
Совсем берега потерял Бразила...
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:41
Видимо в трусах от Nike домагался.
Hamman
Hamman
вчера в 10:40
Так это не сексуальное домогательство было. Он просто после координации с ней, искал где у неё логистика.
Уволить эту бабу за непрофессионализм!
112910415
112910415
вчера в 10:37
не домогательства это были, а попытка координации мероприятий !
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:34, ред.
Хулиган какой этот Неймарёнок , видетили ему секса захотелось ещё и 2016 году в номере своего же отеля.
Немыслемо наглое желание, домагаться до девушки. Вот если бы до мужчины, это было бы совсем другое дело !!!))) А так придётся отвечать!!!)))
berda2003
berda2003
вчера в 10:23
как симулировать на поле предсмертные конвульсии - нет равных, а в жизни живчик-агрессор...
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 10:21
мдааа, сначала раздвигают свои мосты, потом начинают играться в судебные дела.
d_fincher
d_fincher
вчера в 09:59
Не трогайте Неймара! Он на такое не способен. Если к кому и домогался, то только к отражению в зеркале.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 09:57
Неймар сексуально домогался к Пуме
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