Рекламный контракт с Неймаром расторгли из-за обвинений в домогательствах

Nike решил расторгнуть соглашение с нападающим ПСЖ Неймаром.
Причиной послужил скандал, в который попал футболист. В 2016 году одна из сотрудниц компании рассказала своим друзьям и коллегам, что форвард пытался принудить ее к сексу с ним в номере его отеля в Нью-Йорке, где она помогала ему с координацией мероприятий и логистикой.
Якобы контракт, который действовал до 2028 года, был расторгнут еще летом прошлого года, но тогда компания не объяснила причину такого решения.
Расследование началось в 2019 году. Сторона Неймара отрицает данные обвинения.
Недавно бразильца обвиняли в организации вооруженного нападения.
Nike наверно в обиде,что Неймар не гомик как они сами,поэтому расторгли контракт.
Nike наверно в обиде,что Неймар не гомик как они сами,поэтому расторгли контракт.
Nike ГОД НАЗАД расторг контракт с Неймаром после того, как ОН ОТКАЗАЛСЯ СОТРУДНИЧАТЬ в расследовании обвинений в домогательствах.
Nike ГОД НАЗАД расторг контракт с Неймаром после того, как ОН ОТКАЗАЛСЯ СОТРУДНИЧАТЬ в расследовании обвинений в домогательствах.
Уволить эту бабу за непрофессионализм!
Уволить эту бабу за непрофессионализм!
Немыслемо наглое желание, домагаться до девушки. Вот если бы до мужчины, это было бы совсем другое дело !!!))) А так придётся отвечать!!!)))
Немыслемо наглое желание, домагаться до девушки. Вот если бы до мужчины, это было бы совсем другое дело !!!))) А так придётся отвечать!!!)))