Рекламный контракт с Неймаром расторгли из-за обвинений в домогательствах

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вчера, 09:55

Nike решил расторгнуть соглашение с нападающим ПСЖ Неймаром.

Причиной послужил скандал, в который попал футболист. В 2016 году одна из сотрудниц компании рассказала своим друзьям и коллегам, что форвард пытался принудить ее к сексу с ним в номере его отеля в Нью-Йорке, где она помогала ему с координацией мероприятий и логистикой.

Якобы контракт, который действовал до 2028 года, был расторгнут еще летом прошлого года, но тогда компания не объяснила причину такого решения.

Расследование началось в 2019 году. Сторона Неймара отрицает данные обвинения.

Недавно бразильца обвиняли в организации вооруженного нападения.