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«Сочи» выкупил права на Терехова

сегодня, 13:17

Пресс-служба «Сочи» сообщает, что клуб выкупил права у «Оренбурга» на защитника Сергея Терехова.

Прошедший сезон футболист провел за сочинский клуб на правах аренды.

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stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:12
Вполне оправданное и закономерное решение обоих клубов. Находясь в Аренде в фк Сочи Терехов с первых туров выиграл конкуренцию у Эльмира Набиулина, на тот момент твёрдого игрока основного состава, и принял участие в двадцати семи матчах первенства РПЛ, отметившись в них пятью результативными действиями в атаке и надёжными действиями в обороне, что в итоге повлияло на решение руководства южан заключить с защитником полноценный контракт. Оренбург, в свою очередь, потеряв возможность принять участие в чемпионате РПЛ в этом году не стал препятствовать переходу игрока в клуб, который уже этой осенью будет представлять нашу страну в Еврокубках.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:17
Нормальное развитие событий...
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