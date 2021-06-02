«Сочи» выкупил права на Терехова

Пресс-служба «Сочи» сообщает, что клуб выкупил права у «Оренбурга» на защитника Сергея Терехова.
Прошедший сезон футболист провел за сочинский клуб на правах аренды.
Сергей Терехов остаётся в «Сочи»! ⚡️— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) June 2, 2021
«Барсы» выкупили права на защитника у «Оренбурга».
В общей сложности он принял участие в 31 игре прошлого сезона, набрал 5 (3+2) очков по системе «гол+пас» и трижды становился лучшим игроком матча.
Желаем не сбавлять оборотов, Сергей! 💪🏻 pic.twitter.com/jKHy2VUnzv