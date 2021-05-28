Мухин перешёл из «Локомотива» в ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин продолжит карьеру в ЦСКА.
«ФК „Локомотив“ и ПФК ЦСКА согласовали переход полузащитника Максима Мухина. Соглашение достигнуто на условиях, значительно отличающихся от тех, что были заявлены в средствах массовой информации. По договорённости между клубами детали контракта являются конфиденциальными.
Благодарим Максима за игру и желаем ему удачи на футбольном пути», — говорится в сообщении «Локомотива».
Ранее появлялась информация, что ЦСКА будет платить Мухину 4,5 млн рублей в месяц.
Удачи парнишке в армейском клубе.
Всем здоровья.
Удачи парнишке в армейском клубе.
Всем здоровья.