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Мухин перешёл из «Локомотива» в ЦСКА

вчера, 19:16

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин продолжит карьеру в ЦСКА.

«ФК „Локомотив“ и ПФК ЦСКА согласовали переход полузащитника Максима Мухина. Соглашение достигнуто на условиях, значительно отличающихся от тех, что были заявлены в средствах массовой информации. По договорённости между клубами детали контракта являются конфиденциальными.

Благодарим Максима за игру и желаем ему удачи на футбольном пути», — говорится в сообщении «Локомотива».

Ранее появлялась информация, что ЦСКА будет платить Мухину 4,5 млн рублей в месяц.

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Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 01:01
Разумно, кони дают играть молодёжи. В депо сидел бы на лавке.
vinyardrip
vinyardrip ответ oncha (раскрыть)
вчера в 23:11
А че он в зеню пришел?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:27
Как бы эти " условия " не превратили Мухина во второго Кокорина .
makkie
makkie
вчера в 21:55
Ну что, Максимка выбрал баблишко)

Вместо 150к в Локо теперь будет получать у коней аж 4,5 млн рублей.
Расхолаживают молодёжь, а потом удивляются, почему они не прогрессируют и не хотят играть? Не только в цска, но и в Спартаке, Динамо, Зените.
Сп62
Сп62
вчера в 21:29
Чего гадать? Заиграет - хорошо, не заиграет - потеря небольшая. А то, что молодёжь начинает конкурировать, это уже хорошо.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
вчера в 21:19, ред.
Я не верю в него - он же варяг . перешел к нам из-за конфликта со своим клубом.Да еще требовал 5 лямов зарплаты в месяц. Это в 20 лет ! У него футбол ,как я понял ,на втором месте !
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 21:11
Они то тут каким боком ??? Они на других позициях в основном играют.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:59
Я кстати уже не первый раз читаю информацию из разных источников что Черчесову платят определённую сумму, что бы он вызвал игрока в сборную России для дальней продажи этого игрока
Его не надо выпускать на поле. Главное вызвать
Не знаю правда это или нет, но такую информацию уже не раз видел
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:53
Дык там и так на этой позе как мух на мёде...
ЧиП
ЧиП
вчера в 20:47
Главное в этой истории, это заплата. Хотели впихнуть Спартаку, но видимо их послали.
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 20:38
Не зря Локо ему шанс дал, в ЛЧ дал возможность выступить. Мухин классно отплатил, уйдя бесплатно. Надеюсь будет очередной Игнатьев и через пару лет больше о нем не услышем, а то что парень больше не сыграет в ЛЧ не сомневаюсь
oncha
oncha
вчера в 20:25
Мухин похоронил себя.
Брулин
Брулин
вчера в 20:25
Значительно отличаются условия. Это как? СМИ дали информацию о 15 миллионах рублей, а по рукам ударили за 15,5 миллиона рублей?
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:22
А как же Кучаев, Марадишвили, Сигурдсон, Зайнутдинов? Ещё кого-то забыл
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 20:18
Скорее Ахметов или Обляков на лавку сядут.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:13
У ЦСКА очень сильная полузащита. Там 2 равноценных состава. Сдаётся мне что Мухин пожужжит немного и осядет на лавке
Beekeeper
Beekeeper ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:08
Черчес вызывает тех, кто ему башляет
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:02
А тем временем ЦСКА продлил контракт с воспитанником Академии ЦСКА, им стал защитник Вадим Конюхов. На днях ставший чемпионом молодежного первенства в составе ЦСКА.
blitz
blitz
вчера в 19:51
Мухин мобильный, цепкий игрок. Надо немножко поаккуратнее ему в борьбу вступать, чтобы карточки не получать. Хоть Мухин еще и молодой полузащитник, но уже вызывается в сборную России.
particular
particular
вчера в 19:49
Хоть условия, вроде как приватные, но жду очередную противоречивую ахинею из уст руководства железнодорожников...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:48
Ну чё,я доволен!
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 19:46
надеюсь что Мухин станет для ЦСКА таким же значимым игроком, как и Игнашевич, в свое время покинувший локомотив ради лучшей команды
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 19:43
Ранее появлялась информация......., так что - это не факт. Написано же , что СМИшники переборщили.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 19:42
Гнилая подоплека перехода, конечно, расстраивает...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:41, ред.
Наконец завершилась эта канитель с переходом Мухина. Думаю, что Обляков с Ахметовым расстроятся. Будем надеяться, что у Максима в ЦСКА все получитс, опорник , пусть и молодой, очень нужен был команде. Парню всего то 19 лет, будем надеяться, что будет прогрессировать. Если уж парня Черчесов вызвал, то это уже хороший знак.
Удачи парнишке в армейском клубе.
Всем здоровья.
Великолепный
Великолепный
вчера в 19:34
Добро пожаловать в ПФК ЦСКА, Максим!!!
dеigandre
dеigandre
вчера в 19:33
Минус один человек в российском футболе
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:32
Слишком много шума и чудовищно большая зарплата ещё ничего не добившегося и никому ничего не доказавшего юноши! Боюсь, на этом контракте его карьера и закончится.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 19:24
Семак просит руководство «Зенита» купить Дюпина
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:20
Сумма платежа не хилая и вызывает сомнение.
А по переходу, можно только пожелать Максиму удачи.
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