Мухин перешёл из «Локомотива» в ЦСКА

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вчера, 19:16

Полузащитник «Локомотива» продолжит карьеру в ЦСКА .

« ФК „Локомотив“ и ПФК ЦСКА согласовали переход полузащитника Максима Мухина. Соглашение достигнуто на условиях, значительно отличающихся от тех, что были заявлены в средствах массовой информации. По договорённости между клубами детали контракта являются конфиденциальными.

Благодарим Максима за игру и желаем ему удачи на футбольном пути», — говорится в сообщении «Локомотива».