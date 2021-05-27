ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

«Рубин» подписал Хакшабановича

вчера, 11:28

Полузащитник «Норрчёпинга» Сеад Хакшабанович перебрался в «Рубин». Стороны подписали контракт на пять лет.

Детали сделки не сообщаются. За «Рубин» новичок будет выступать под номером «99».

Все новости
«Рубин» осваивает шведские угодья. Хакшабанович может повторить путь Классона и Ларссона в РПЛ
Вчера, 15:00Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
ОфициальноЖуравлёв – новый футболист «Уфы»
22 мая ФотоКомментарии3
В «Спартаке» подтвердили выкуп Мозеса у «Челси»
20 мая Комментарии34
В «Локомотиве» подтвердили переход Мухина в ЦСКА
19 мая Комментарии14
Официально«Ростов» подписал игрока «Химок»
18 мая Комментарии7
Официально«Ахмат» объявил о подписании Конате
18 мая ФотоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:37
Цель - через годик перепроддать.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 12:25
Второй Деспот !)
beefs
beefs
вчера в 12:00
Слуцкий знает что делает...
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 12:00
И сразу контракт на пять лет,видимо скауты,что-то разглядели в нем..
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 11:49
В качестве замены Хвиче «Рубин» рассматривает черногорского футболиста Сеада Хакшабановича. , стоимость его трансфера из шведского «Норрчёпинга» составит 6 млн евро.
ildar_3871
ildar_3871 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 11:46, ред.
«Рубин» этим летом организует переход Хвичи Кварацхелии в другой клуб.

Шансы на это в казанском клубе оценил в 95%.

На футболиста претендует порядка шести европейских клубов. Пока ни один не выслал в «Рубин» официального предложения, но клуб ожидает, что всплеск интереса к Кварахцелии будет в середине июля.

С трансфера планируется выручить по меньшей мере 20 млн евро.



Ранее в прессе среди заинтересованных в Хвиче клубов назывались «Ювентус», «Севилья», «Эвертон» и другие. В этом месяце отец футболиста Бадри заявил грузинской прессе, что сын на 100% покинет «Рубин» этим летом. Однако уже потом он пояснил журналисту Нобелю Арустамяну, что Хвича не намерен уезжать из Казани «как можно скорее и под любым предлогом».
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:41
Надеюсь в цене вырастет.
makkie
makkie
вчера в 11:37
Судя по игре - это второй Хвича.
Значит Кварацхелия летом уйдет, как и говорил его отец.
Надо расти Хвиче!
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:34
Удачи в Казани
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 11:34, ред.
Добро пожаловать в Рубин !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100