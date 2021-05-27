«Рубин» подписал Хакшабановича

Полузащитник «Норрчёпинга» Сеад Хакшабанович перебрался в «Рубин». Стороны подписали контракт на пять лет.
Детали сделки не сообщаются. За «Рубин» новичок будет выступать под номером «99».
Полузащитник «Норрчёпинга» Сеад Хакшабанович перебрался в «Рубин». Стороны подписали контракт на пять лет.
Детали сделки не сообщаются. За «Рубин» новичок будет выступать под номером «99».
Шансы на это в казанском клубе оценил в 95%.
На футболиста претендует порядка шести европейских клубов. Пока ни один не выслал в «Рубин» официального предложения, но клуб ожидает, что всплеск интереса к Кварахцелии будет в середине июля.
С трансфера планируется выручить по меньшей мере 20 млн евро.
Ранее в прессе среди заинтересованных в Хвиче клубов назывались «Ювентус», «Севилья», «Эвертон» и другие. В этом месяце отец футболиста Бадри заявил грузинской прессе, что сын на 100% покинет «Рубин» этим летом. Однако уже потом он пояснил журналисту Нобелю Арустамяну, что Хвича не намерен уезжать из Казани «как можно скорее и под любым предлогом».
Шансы на это в казанском клубе оценил в 95%.
На футболиста претендует порядка шести европейских клубов. Пока ни один не выслал в «Рубин» официального предложения, но клуб ожидает, что всплеск интереса к Кварахцелии будет в середине июля.
С трансфера планируется выручить по меньшей мере 20 млн евро.
Ранее в прессе среди заинтересованных в Хвиче клубов назывались «Ювентус», «Севилья», «Эвертон» и другие. В этом месяце отец футболиста Бадри заявил грузинской прессе, что сын на 100% покинет «Рубин» этим летом. Однако уже потом он пояснил журналисту Нобелю Арустамяну, что Хвича не намерен уезжать из Казани «как можно скорее и под любым предлогом».
Значит Кварацхелия летом уйдет, как и говорил его отец.
Надо расти Хвиче!
Значит Кварацхелия летом уйдет, как и говорил его отец.
Надо расти Хвиче!