«Рубин» осваивает шведские угодья. Хакшабанович может повторить путь Классона и Ларссона в РПЛ

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сегодня, 15:00

Казанцы выбрали правильное место для трансферной охоты.

Хакшабанович вместо Хвичи

Все говорит о том, что Кварацхелия уже сыграл свой последний матч за «Рубин». Отец футболиста оценил вероятность ухода Хвичи из казанского клуба смелыми 100%, Леонид Слуцкий подтвердил готовность грузинского вингера к следующему шагу в карьере, а официально объявленный новичок Сеад Хакшабанович должен стать заменой лучшему дриблеру РПЛ , который покидает команду.

Уроженец Швеции на международной арене представляет родину предков — Черногорию (в 17 матчах за первую сборную 1 гол и 4 ассиста). К 22 годам он уже успел поиграть за рубежом, хотя и без особого успеха: в 2017-м 18-летнего на тот момент Сеада за 3 миллиона евро подписал «Вест Хэм». Молодой футболист провел год в Англии, но за главную команду «молотобойцев» сыграл только на ранних стадиях кубковых турниров, чуть больше практики получал в «молодежке».

⚡️ ОФИЦИАЛЬНО⚡️

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«Рубин» подписал контракт с Сеадом Хакшабановичем!

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Соглашение с 22-летним полузащитником рассчитано на 5 лет!



Сеад будет выступать за нашу команду под 99 номером!

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Добро пожаловать! ❤️💚 pic.twitter.com/nKUKg1JHRS — «Рубин» Казань (@fcrk) May 27, 2021

Сезон 2018/19 Хакшабанович провел на правах аренды в «Малаге» и сыграл за испанский клуб в общей сложности 53 минуты. Потом было возвращение в Швецию (сначала на правах аренды, а затем и на полноценной основе) и успехи в составе «Норрчепинга», за который Сеад в 2019 году играл вместе со спартаковцем Джорданом Ларссоном и зимним новичком «Химок» Филипом Дагерстолом, с которыми наверняка советовался перед тем, как принять предложение из Казани.

Если верить шведской прессе, «Рубин» заплатил за 22-летнего вингера 6 миллионов евро, выиграв конкуренцию за Сеада у «Ростова» и «Краснодара», «Аталанты», а также нескольких голландских и бельгийских клубов. Контракт с российским клубом заключен на 5 лет. В 29 матчах прошлого розыгрыша чемпионата Швеции новичок «Рубина» забил 7 голов и 12 раз ассистировал партнерам. Он правша, предпочитающий действовать на правом фланге атаки, слаломные проходы с финтами входят в стоимость билета.

Любопытный факт: прошлым «Норрчепинг» выкупил Хакшабановича у «Вест Хэма» за 2.6 млн евро, сделал Сеада самым дорогим новичком в истории шведского чемпионата. Продажа за 6 миллионов евро — второй по дороговизне исходящий трансфер в истории Швеции. Первый — Александер Исак, перешедший из АИКа в дортмундскую «Боруссию» за 8.6 млн евро в 2017 году.

Чемпионат Швеции — надежный поставщик кадров для РПЛ

В последнее время шведская лига превращается в любимые охотничьи угодья российских клубов. Футболисты, переезжающие в Россию из Швеции, хорошо адаптируются в нашем чемпионате, добиваются ощутимого прогресса как в игровом плане, так и по части роста трансферной стоимости. Несколько успешных примеров прямо сейчас перед глазами:

Виктор Классон — из «Эльфсборга» в «Краснодар» в 2017 за 2 млн евро

Швед очень быстро стал лидером атак «Краснодара», а его трансферная стоимость во время выступлений за российский клуб на пике составляла 18 миллионов евро. У Виктора 40 голов и 29 результативных передач в 127 матчах за «Быков», и если бы не разрыв крестообразных связок, выбивший его из строя на целый сезон 2019/20, Классон уже мог бы играть в европейском топ-чемпионате, а «Краснодар» наверняка заработал бы на его трансфере около 20 миллионов евро. Виктор и сейчас не отказывается от своей мечты и надеется, что получит интересные предложения после Евро-2020, куда отправится в составе сборной Швеции.

Джордан Ларссон — из «Норрчепинга» в «Спартак» в 2019 за 4 млн евро

Олег Кононов поначалу ставил Ларссона на фланг, где швед чувствовал себя неуютно и нарывался на критику от российских экспертов, но Тедеско подобрал для Джодана Хенриковича подходящую роль, в результате чего форвард стал регулярно забивать и превратился в одного из лидеров «Спартака». В завершившемся сезоне Джордан стал третьим бомбардиром РПЛ с 15-ю голами, «Трансфермаркт» оценивает его уже в 11 миллионов евро. И это не предел. Ларссон вошел в состав сборной Швеции на Евро-2020, и в «Спартаке» надеются, что один из главных футбольных активов клуба повысит свою трансферную стоимость удачной игрой на крупном турнире.

Кристоффер Олссон — из АИКа в «Краснодар» в 2019 за 4.5 млн евро

Возможно, от Олссона ждали большего, держа в уме «кривую развития» Классона, но Кристоффер набирал обороты постепенно. Так или иначе, у полузащитника уже 80 матчей за «Краснодар», с ним в составе «Быки» дважды завоевывали «бронзу» в РПЛ и дебютировали в Лиге чемпионов. В сборной Швеции Олссона тоже ценят высоко, не было сомнений в его попадании в заявку на Евро-2020.

Арнор Сигурдссон — из «Норрчепинга» в ЦСКА в 2018 за 4 млн евро

Исландец пока не стал суперзвездой в ЦСКА , но ему всего 22 года, и Арнор еще может добиться прогресса. Во всяком случае, его сейчас оценивают в 5.5 млн евро — больше, чем ЦСКА потратил на трансфер, у Сигурдссона есть удачные матчи в РПЛ , а особняком стоит, конечно, дерби со «Спартаком», в котором форвард оформил победный дубль.

Карл Старфельт — из «Гетеборга» в «Рубин» в 2019 за 1 миллион евро

Защитник из чемпионата Швеции за 1 миллион евро провел сезон в качестве основного центрбека команды, занявшей 4-е место в РПЛ . Отличное соотношение цены и качества.

Филип Дагерсталь — из «Норрчепинга» в «Химки» в 2021 как свободный агент

Опорный полузащитник, умеющий сыграть и в защите, достался «Химкам» бесплатно, но оказался очень умелым разрушителем, который почти наверняка через годик-другой пойдет на повышение.

Другие выходцы из Швеции, которым только предстоит заявить о себе в РПЛ

Понтус Алмквист — из «Норрчепинга» в «Ростов» в 2020 за 3.75 млн евро

Армин Гигович — из «Хельсингборга» в «Ростов» в 2020 за 2.5 млн евро

Бывшие футболисты РПЛ , поигравшие в чемпионате Швеции

Шведы Верблум и Эльм помогали Леониду Слуцкому и ЦСКА завоевывать трофеи, а Понтус и вовсе стал стержневой фигурой «армейцев» в ментальном смысле. Андреас Гранквист был капитаном и вожаком «Краснодара», один из самых сильных защитников-легионеров в истории РПЛ .

Бразильцы Ари и Вандерсон ду Карму начинали свой путь в европейском футболе в Швеции. Ари забил 90 голов за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив», становился чемпионом и обладателем кубка, провел два матча за сборную России. Вандерсон стал лучшим бомбардиром РПЛ -2012/13 наравне с Юрой Мовсисяном, всего забил 50 голов в России.

Еще можно вспомнить ганского форварда Уориса. Маджид мало играл за «Спартак» (16 матчей, 1 гол), но «Красно-белые» прокачали африканца в аренде и хорошо заработали на нем: купили за 2.9 млн евро, а спустя полтора года продали «Трабзонспору» за 6.9 миллионов. Это пример хорошего бизнеса на футболисте из чемпионата Швеции.