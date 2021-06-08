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Агент Джорджевича: «Лука — фантастический и бесплатный игрок с опытом»

сегодня, 15:32

Агент нападающего Луки Джорджевича рассказал о будущем игрока.

Сегодня стало известно о расторжении контракта игрока с «Локомотивом».

Мы договорились о расторжении контракта. А сейчас я собираюсь выслушать разные варианты продолжения карьеры для Луки из Европы, но также и из России. Он — фантастический и бесплатный игрок с опытом, который находится в идеальном возрасте!

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 16:20
Уровень Джорджевича - тульский Арсенал или Урал.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 16:16
Ключевое слово в этом спиче - бесплатный
Kaguzuti
Kaguzuti
сегодня в 15:59
Фантастические игроки в Арсенале (тульском) не играют.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:56
Я сразу скептически отнёсся к трансферу Луки в Локо.
"Фантастической" игрок к своим 27 годам сыграл аж 141 матч, причём так "фантастически" играл, что даже в аренде переводился в фарм клуб (из Твенте в Йонг Твенте), ну или феерил в третьей испанской лиге за Понферрадина.
Просто фантастика, а не игрок!
Хорошо, что избавились от балласта. От Ромы Р. и то больше пользы на поле было!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:40
Еще одна жертва Зенита.
Mangur
Mangur
сегодня в 15:35
Если он фантастический игрок, то почему с ним расторгли контракт?
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