Агент Джорджевича: «Лука — фантастический и бесплатный игрок с опытом»

Агент нападающего Луки Джорджевича рассказал о будущем игрока.
Сегодня стало известно о расторжении контракта игрока с «Локомотивом».
Мы договорились о расторжении контракта. А сейчас я собираюсь выслушать разные варианты продолжения карьеры для Луки из Европы, но также и из России. Он — фантастический и бесплатный игрок с опытом, который находится в идеальном возрасте!
"Фантастической" игрок к своим 27 годам сыграл аж 141 матч, причём так "фантастически" играл, что даже в аренде переводился в фарм клуб (из Твенте в Йонг Твенте), ну или феерил в третьей испанской лиге за Понферрадина.
Просто фантастика, а не игрок!
Хорошо, что избавились от балласта. От Ромы Р. и то больше пользы на поле было!!!
"Фантастической" игрок к своим 27 годам сыграл аж 141 матч, причём так "фантастически" играл, что даже в аренде переводился в фарм клуб (из Твенте в Йонг Твенте), ну или феерил в третьей испанской лиге за Понферрадина.
Просто фантастика, а не игрок!
Хорошо, что избавились от балласта. От Ромы Р. и то больше пользы на поле было!!!