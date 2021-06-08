Агент Джорджевича: «Лука — фантастический и бесплатный игрок с опытом»

Агент нападающего рассказал о будущем игрока.

Сегодня стало известно о расторжении контракта игрока с «Локомотивом».

Мы договорились о расторжении контракта. А сейчас я собираюсь выслушать разные варианты продолжения карьеры для Луки из Европы, но также и из России. Он — фантастический и бесплатный игрок с опытом, который находится в идеальном возрасте!