Губерниев: «В моих эфирах на канале всё прекрасно, рейтинги зашкаливают»

Накануне Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила:

На «Матч ТВ» им самим можно все, даже путать футболистов и носить черные колготы с летними платьями. Только к другим они безжалостны и строги.

На эту реплику ответил известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Женская реакция одновременно сложна и проста для понимания. Восхищаюсь ее тонкими футбольными знаниями, Зарема — самая настоящая легенда «Спартака». Здорово, что она у нас есть.

Сотни людей ко мне подходят и благодарят за объективное отношение к «Спартаку». Я отвечаю им: «Конечно, я ведь вырос на таких легендах клуба, как Дасаев, Титов, братья Старостины, Ловчев и Зарема Салихова.

Что касается ее слов, лично я не ношу колготки — ни черные, ни белые. В моих эфирах на канале все прекрасно, рейтинги зашкаливают: биатлон, лыжи, футбол, плавание.