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Губерниев: «В моих эфирах на канале всё прекрасно, рейтинги зашкаливают»

сегодня, 13:48

Накануне Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила:

На «Матч ТВ» им самим можно все, даже путать футболистов и носить черные колготы с летними платьями. Только к другим они безжалостны и строги.

На эту реплику ответил известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Женская реакция одновременно сложна и проста для понимания. Восхищаюсь ее тонкими футбольными знаниями, Зарема — самая настоящая легенда «Спартака». Здорово, что она у нас есть.

Сотни людей ко мне подходят и благодарят за объективное отношение к «Спартаку». Я отвечаю им: «Конечно, я ведь вырос на таких легендах клуба, как Дасаев, Титов, братья Старостины, Ловчев и Зарема Салихова.

Что касается ее слов, лично я не ношу колготки — ни черные, ни белые. В моих эфирах на канале все прекрасно, рейтинги зашкаливают: биатлон, лыжи, футбол, плавание.

Ранее стало известно, что кот Губерниева будет давать прогнозы на матчи сборной России на Евро-2020.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:04
А колготки то были синие :
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 15:56
Чем кот Губерниева (будет предсказывать) отличается от своего хозяина?
Кот если лижет - то только свое.
Баобаб
Баобаб
сегодня в 14:36
Люди спорт смотрят, а не "твои" эфиры. Уверен большинство звук выключает, только увидят Митю.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:36
Какой же всё-таки мерзкий тип губошлёп. Не ошибусь, если скажу, что процентов 70-80 телеаудитории просто ненавидят этого жабоподобного типа.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:29, ред.
Не бойсь,Димон,овно не тонет,но гребёт под себя профессионально.Держись "тины",она закроет тебя всем своим прекрасным телом.А цвет колготок не важен,и твоих рейтуз-тоже.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:15
Дима вообще хорошо устроился, многие ему завидуют и ругают из зависти.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:15
Женщинам очень не нравится, когда им намекают на их возраст, а тут вдруг Губерниев поставил в один ряд Зарему, семидесяти двух летнего Ловчева и братьев Старостиных, назвав всех легендами на которых вырос. Боюсь, что если Салихова рассердится, то может обрушить всё своё влияние, чтобы как можно больше осложнить жизнь Диме на телевидении, как уже было когда-то после злополучного комментария матча между Спартаком и ЦСКА после столкновения Веллитона и Акинфеева.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:13
Прямо сама скромность...
makkie
makkie
сегодня в 14:10
Губерниев на ТВ - как Бузова на эстраде.
Рейтинги зашкаливают, а сути мало.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:06
Матч ТВ с каждым годом деградирует со страшной скоростью !!! Канделаки делает всё для этого !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:56
Не знаю, что за рейтинги, но народная любовь явно осталась не с ним:
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:52
Только не лезь в футбол, губастый болван и всем будет хорошо!
ОПС
ОПС
сегодня в 13:49
Только никто не хочет тебя слушать.
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